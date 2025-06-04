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        Haberler Magazin Ciro Immobile ve Jessica Melena'dan romantik tatil pozları - Magazin haberleri

        Ciro Immobile ve Jessica Melena'dan romantik tatil pozları

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Jessica Melena ile birlikte tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:28
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        Romantik tatil pozları
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        Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yoğun geçen sezonun ardından soluğu ailesinin yanında aldı. 2014 yılında dünyaevine girdiği ve dört çocuğunun annesi olan Jessica Melena ile birlikte tatile çıkan Immobile, sezonun yorgunluğunu tekne tatiliyle attı.

        Çiftin tatil karelerini ise Jessica Melena, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ciro Immobile
        #Jessica Melena

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