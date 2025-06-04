ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Trump, görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, görüşmenin hemen bir barışa yol açmayacağını ifade etti.

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ABD Başkanı görüşmeye ilişkin açıklamayı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Görüşmede, Vladimir Putin Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermesi gerekeceğini iletti.

Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmede ayrıca İran'la ilgili gelişmeleri de ele aldı.

Donald Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dâhil olabileceğini belirtti.

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ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşma teklifine ilişkin karar verme konusunda yavaş davrandığını dile getirirken, hızlı bir cevaba ihtiyaç olacağını ifade etti.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan ikinci tur müzakerelerinin sonuçları hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Uşakov, Putin ile Trump'ın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi. ABD’de göreve gelmesinden bu yana Trump ile Putin’in 4'üncü kez telefonla görüştüğünü belirten Uşakov, bu görüşmenin ise 1 saat 10 dakika sürdüğünü aktardı. Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığını bildirerek, şunları kaydetti: "Putin, Trump'a İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan ikinci tur müzakerelerinin sonuçları hakkında bilgi verdi. Ukrayna'nın Rus sivil altyapı unsurlarına ve sivillere bilinçli olarak saldırılar düzenleyerek, bu görüşmeleri engellemeye çalıştığı vurgulandı. Bu, uluslararası hukuk tarafından terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Görüşümüze göre, Kiev yönetimi uluslararası terör örgütüne dönüştü." Rusya'nın, "Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemlerine boyun eğmediğini ve müzakerelere katıldığını" belirten Uşakov, Putin'in Ukrayna ile müzakerelerin faydalı olduğunu vurguladığını aktardı. Uşakov, Rusya ve Ukrayna'nın hazırladıkları memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkati çekerek, "Taraflar, memorandumları analiz edilecek. Bunun ardından müzakerelerin devam edeceğini umuyoruz." dedi.

Putin-Trump görüşmesinde, Ukrayna'nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara da değinildiğini kaydeden Uşakov, "Trump, Amerikalıların bu saldırılar öncesinde bilgilendirilmediğini teyit etti. İki lider, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı. "Trump, Rusya'nın İran nükleer meselesinde destek olabileceğini düşünüyor" Putin ile Trump'ın ABD ile İran arasında nükleer programına dair müzakereleri de istişare ettiğini kaydeden Uşakov, "Trump, Rusya'nın bu konuda destek olabileceğini düşündüğünü ve Rusya'ya İran tarafıyla çalışabilmesi halde minnettar olacağını dile getirdi." diye konuştu. Uşakov, görüşmede Orta Doğu'daki durumun ve Hindistan ile Pakistan arasındaki meselenin de ele alındığını dile getirdi. "Görüşmede ikili işbirliği ele alındı" Görüşmede ayrıca Rusya ve ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili konuların ele aldıklarını belirterek, "İkili işbirliği, liderlerin girişimleri sayesinde büyük potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu. Uşakov, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un girişimlerine vurgu yapıldığını kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını söyledi. İRAN'DAN ABD AÇIKLAMASI İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren teklifini reddetti. Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ABD ile nükleer müzakere süreci, bölgesel ve uluslararası konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, "ulusal bağımsızlığa" yönelik bir tehdit olarak nitelendiren Hamaney, "Nükleer meselede ABD’nin sunduğu plan, 'biz yapabiliriz' anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir." ifadesini kullandı. Ülkesi için "nükleer endüstrinin" önemine değinen Hamaney, konuşmasına şöyle devam etti: REKLAM "İran, büyük çabalar sonucunda nükleer yakıt çevrimini tamamlamayı başardı. Nükleer endüstri sadece enerji amaçlı değildir. Nükleer endüstri bir ana endüstridir. Nükleer endüstriden çok sayıda bilimsel alan etkilenmektedir. Uranyum zenginleştirme nükleer meselenin anahtarıdır. Amerikalıların temel söylemi, nükleer teknolojiye sahip olmamamızdır. Radyofarmasötiklerde (nükleer teknolojiyle üretilen ilaç) ve diğer nükleer tabanlı bilimlerde 'bize ihtiyaç duyun' diyorlar. ABD'nin kaba ve kibirli liderleri bunu istiyor. ABD'nin saçmalıklarına cevabımız açıktır. Bu konuda hiçbir halt yapamazlar."

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dair de konuşan Hamaney, "Bugünkü İslam ülkelerinin Filistin meselesiyle ilgili yapabileceği çok şey var. Bugün tarafsızlık zamanı veya sessiz kalma günü değil. Siyonist rejime herhangi bir şekilde destek veren alnında ebedi bir utanç kalacağından emin olabilir." diye konuştu. Hamaney, ABD'nin de İsrail'e verdiği destek nedeniyle Gazze'de işlenen suçların ortağı olduğunu ve Amerikan güçlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.