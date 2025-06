Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair basın toplantısı düzenliyor.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir.

Kapsamlı bir futbol ekibi kurduk. Hem teknik hem scout ekibimize dünya futbolunun kendi alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz."

"Teknik ekibimizdeki yardımcı antrenörler, kendi başlarına takım çalıştırabilecek yetkinliktedir."

"YILDA 2 MİLYAR TL FAİZ ÖDENİYOR"

"Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek."

"AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN!"

"Bana 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor' diyorlar. Bu üslubu kullanan kim varsa ona söylüyorum; ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, bir kendinize gelin! Sizlerin karşısında rayicin 2 katı fiyat verip ışıklandırma yapan yönetim yok! Sizin karşınızda Beşiktaş'a 1 senede faiz hariç 100 milyon euro yük yükleyen, Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar yok. İhaleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veritabanından dosya silenler yok. Karşınızda başkan olmadan önce de sonra da maddi ve manevi fedakarlıktan kaçmayan, cebinden, ömründen, özgürlüğünden Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var!"

"BİZİM HAKKIMIZDA İLERİ GERİ KONUŞAMAZ"

"Benim Beşiktaş için yaşadıklarımın fragmanını görse, filmini izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar, ben ve arkadaşlarım hakkında ileri geri konuşamaz!"

"BEN ONLAR GİBİ KAÇMAM"

"Sizin bırakıp gittiğiniz gibi 'bana onu söylediler, sosyal medyadan küfür ettiler' diye kaçmam. Şartlar ne olursa olsun başladığım işi yarıda bırakmadım. Camiam bugün olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Bana bunları söyleyenler boş hayaller peşinde koşmasın."

"YILBAŞINA KADAR BİR 35-40M€ DAHA VERECEĞİZ"

"Cebinde paran mı yok, niye bu projeyle uğraşıyorsun diyenler var. Konu Beşiktaş olunca para verdim demekten imtina ettim. Kendi cebimizden 30-35 milyon Euro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon Euro daha vereceğiz. Bu çark dönecek, projeyle alakası yok. Ben Beşiktaş'a cebimden, ömrümden, zamanımdan vermeye devam edeceğim. Dikilitaş Projesi gerçekleşirse Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Mali sorunların kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajansında, başkanlık hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak."

"PROJE HAYATA GEÇMEZSE BÜYÜK BİR FIRSAT GİDECEK"

"Genel Kurul 'Dikilitaş projesini yapmayın' derse de biz buna saygı duyar, bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek."