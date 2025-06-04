Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair basın toplantısı düzenliyor.

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İşte Adalı'nın açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR DEĞİL"

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir.

Kapsamlı bir futbol ekibi kurduk. Hem teknik hem scout ekibimize dünya futbolunun kendi alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz."

"ANTRENÖRLERİMİZ YETKİN KİŞİLER"

"Teknik ekibimizdeki yardımcı antrenörler, kendi başlarına takım çalıştırabilecek yetkinliktedir."

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"GİRİŞ AŞAMASINI TAMAMLADIK" "Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana, sabra, doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık; gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz." "HEDEFİMİZİN AYNI OLMADIĞI KİŞİLER İLE YOLLARI AYIRACAĞIZ" "Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu kaybetmiş halde devraldık. Nerede olduğunun farkında olmayan, formayı taşıma sorumluluğundan uzak oyuncu grubu bulduk. Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz." "OLUMSUZ KONULARI GÜNDEMDEN ÇIKARDIK" "Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kurtaracağız. Bizler bu görevi Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içinde devraldık. Bizi zorlayan futbol takımı veya mali tablolar olmadı. Her departmanında ayrı bir kaos olan Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren çok başlılığı ortadan kaldırdık. Sağlıklı bir işleyiş sağladık. Olumsuz konuları, Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık." REKLAM "BEŞİKTAŞ BORÇ AZALTAN BİR YÖNETİM GÖRDÜ" "En büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bir nebze sitemli konuşacağım. Bizler icraatlerimizi çıkıp anlatmak, kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin. Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak yaratıldı. Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirdik. Beşiktaş, borç azaltan bir yönetim gördü."

"BEŞİKTAŞ'IN KİMSEYE BORCU BULUNMUYOR" "Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç personeline, oyuncusuna borcu bulunmuyor." "Beşiktaş küçük olsun, bizim olsun düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlardır, bunları destekleyenlerdir. Beşiktaş'ın malının üzerine oturup 5 yıl boyunca 1 kuruş kira vermeyenler ve bunlara ses çıkarmayanlardır. Bu olaylar ne yazık ki yaşanmıştır." REKLAM "KAOSA SON VERDİK" "Biz 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimde Beşiktaş'taki kaosa son verdik. Camiamızın genel kurul üyelerinin teveccühüyle 3 yıllığına yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık." "ALIMPIJEVIC İLE UZATIYORUZ" "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak."

"BORÇLARI 1.4 MİLYAR AZALTTIK" "Sermaye artırımı sonucunda 1.4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Camiamızın bu işe daha fazla destek vermesini isterdim. Beşiktaş, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a sahip çıktığını görmek isterdik." "BORÇ ÖDEME REKORU KIRDIK" "Elde ettiğimiz gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon euro artıranlar, 1 günde 2 bonservis rekoru kırarken, biz borç ödeme rekoru kırdık." REKLAM "KASAMIZDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI" "Sermaye artırımı öncesi kulübümüz yüzde 51 hisseye sahipken sermaye artırımı sonucunda kulübümüzün elinde olan hisse oranı yüzde 70'e çıkmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon euro hisse değeri de 150 milyon euro bandına çıkmıştır. Kasamızdan hiçbir şey çıkmamıştır." "UEFA'YA UYGUN HALE GETİRDİK" "Sermaye artırımından elde edilen gelirle mali yapımızı UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale getirmiştir."

"HARCAMA LİMİTLERİNDE ELİMİZ RAHATLADI" "Sermaye artırımıyla TFF Harcama Limitleri açısından elimiz rahatlamıştır." GAYRIMENKUL PROJESİ "Bundan sonra Beşiktaşımız'ın finansal özgürlüğü için söz verdiğim gibi gayrımenkul projelerini hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik." DİKİLİTAŞ PROJESİ "Dikilitaş'taki arsayı anlatmak istiyorum. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda Mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz." REKLAM "150-200 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ" "15 dönüm büyüklükte, tamamen atıl duran ve imar izni olmadığı için bir şey yapmamız mümkün olmayan Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu parayla Bankalar'a olan borçlar kapatılacak, devamında Beşiktaş'ın faizli kimi ne borcu varsa o hesaplar kapatılacak. Bu faiz borçlar bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız, elimizde kalan tapuları koyacağız. Satmamız söz konusu değil. Bizim Beşiktaş'ın malını mülkünü elden çıkardığımız yok." "BİZ RAKİPLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK" "Ezeli rakiplerimiz bu düzenlemeleri, projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bu noktaya getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar. Önemli bütçelerde transfer yapabilir noktaya geldiler. Biz geri kaldık, yerimizde saydık. Bu kadrolar futboldan gelen gelirler ile kurulmuyor arkadaşlar."

"YILDA 2 MİLYAR TL FAİZ ÖDENİYOR" "Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek." "AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN!" "Bana 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor' diyorlar. Bu üslubu kullanan kim varsa ona söylüyorum; ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, bir kendinize gelin! Sizlerin karşısında rayicin 2 katı fiyat verip ışıklandırma yapan yönetim yok! Sizin karşınızda Beşiktaş'a 1 senede faiz hariç 100 milyon euro yük yükleyen, Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar yok. İhaleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veritabanından dosya silenler yok. Karşınızda başkan olmadan önce de sonra da maddi ve manevi fedakarlıktan kaçmayan, cebinden, ömründen, özgürlüğünden Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var!" "BİZİM HAKKIMIZDA İLERİ GERİ KONUŞAMAZ" "Benim Beşiktaş için yaşadıklarımın fragmanını görse, filmini izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar, ben ve arkadaşlarım hakkında ileri geri konuşamaz!" "BEN ONLAR GİBİ KAÇMAM" "Sizin bırakıp gittiğiniz gibi 'bana onu söylediler, sosyal medyadan küfür ettiler' diye kaçmam. Şartlar ne olursa olsun başladığım işi yarıda bırakmadım. Camiam bugün olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Bana bunları söyleyenler boş hayaller peşinde koşmasın." "YILBAŞINA KADAR BİR 35-40M€ DAHA VERECEĞİZ" "Cebinde paran mı yok, niye bu projeyle uğraşıyorsun diyenler var. Konu Beşiktaş olunca para verdim demekten imtina ettim. Kendi cebimizden 30-35 milyon Euro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon Euro daha vereceğiz. Bu çark dönecek, projeyle alakası yok. Ben Beşiktaş'a cebimden, ömrümden, zamanımdan vermeye devam edeceğim. Dikilitaş Projesi gerçekleşirse Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Mali sorunların kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajansında, başkanlık hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak." "PROJE HAYATA GEÇMEZSE BÜYÜK BİR FIRSAT GİDECEK" "Genel Kurul 'Dikilitaş projesini yapmayın' derse de biz buna saygı duyar, bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek."

"PROJE YILBAŞINDA BAŞLAR" - Dikilitaş Projesi, genel kuruldan yetki alınırsa ne kadar sürer? 150-200 milyon Euro ne zaman gelir? "Bu projede çok hızlı geldik. Emlak Konut'un ifadeleriyle, ekim sonuna doğru projelerin hazır olacağı, kasım başı da yavaş yavaş satış ofislerini kurabileceğimiz hale geleceğimizi söylüyorlar. Ben her zaman tedbirli oluyorum, yılbaşını bulur. Kulübün kasasına gelecek paradan öte Bankalar Birliği'ne ödenecek para önemli bizim için. Hızlı gidecek olursak, proje başlamasından sonraki ilk 6 ayda biz Bankalar Birliği konusunu tamamen kapatmış olacağız." "1 LİRA ZARAR VEREN CEZASIZ KALMAYACAK" "Beşiktaş'a 1 lira zarar veren adam cezasız kalmayacak. İlk başkan olduğum gün bunu söyledim. Peşini bırakmayacağım. Biri gelip verecek, Beşiktaş sağolsun diyecek. Birileri gelip alacak. Bunun bir sonucu olması lazım." FİKRET ORMAN VE HÜSEYİN YÜCEL İDDİALARI "Fikret Orman ile Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde buluştu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" - Serdal Adalı: "Hayırlı olsun. Yanlarında olmadığım için ne konuştular bilgim yok. Beşiktaş'ta dedikodu mekanizması yoğun ve hızlıdır. Dikilitaş ile ilgili ret oyu vereceklermiş gibi bilgiler geldi. Dikilitaş için Fikret Orman başkanken çok uğraştı." "BEN HİÇBİR İŞİ YARIM BIRAKMADIM!" "Ahmet Nur Çebi başkan ekibini toplamış. Emeklerini Beşiktaş'ta kaos yaratmak için harcamasınlar. 22'sinde genel kurul izin vermezse Adalı bırakır gider, seçime hazırlanalı falan. Yok öyle bir avanta. Ben ömrüm boyunca hiçbir işi yarım bırakmadım!" "3 AYDA BİR SEÇİM Mİ YAPACAĞIZ!" "Telefonlarla insanları arayıp 'Projeye yok de' demesinler. Genel kurul hayır derse, tekrar seçim, kaos yaratmak tek amaçları. Ne yapacağız arkadaşlar, 3 ayda bir seçim mi yapacağız! Fazla heveslenmesinler. Buradayız. Bu projeyi yapacağız. Ben genel kurula güveniyorum." "İNŞALLAH GELİRLER" "Genel Kurul toplantısı için 3500 kişilik bir yer ayarlanmış. Mesela o alana 10 bin kişi gelse ne olacak?" Serdal Adalı: "40 gün önce seçim yaptık. 4-5 bin kişi geldi, oraya 10 bin kişi gelecek. Başkan seçilmesine 4 bin kişi gelecek, bir yetki Genel Kurul'una 10 bin kişi gelecek. İnşallah gelirler." "GENEL KURUL YETKİ VERİRSE OLACAK" "Akaretler'e de uluslararası bir otel zinciri otel yapmak istedi. Güzel bir teklifle geldiler. Beşiktaş binayı verip masrafları ona yatırıp yüzde 50 otelin ortağı olabilecek bir teklif var ortada. Adamların isteği, '9-10 senelik yapılacak yatırım kurtarmaz, 20-25 senelik mukavele yapalım, yatırımı garanti altına alalım' şeklinde. Genel kurul yetki verirse olacak. Bir fırsat var. 2 milyon Euro kira geliri varsa otelle 3-3.5 milyon Euro olacaksa niye vermeyeyim. 2.5 senedir boş orası." "SERGEN HOCA NE DEDİYSE HAKLI ÇIKTI" "Ole Hocayla anlaşmadan önce iki tane daha Ole Hoca gibi büyük hocayla görüştüm. Hepsinden ötesi de bana ifadeleri, hepsi bu takımı seyrettiğini, takımda bir ciddi şekilde sıkıntı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi de kadro ve kaos ortamıydı. Sergen Hoca ile oturduğumda, nasıl yaparız sohbetine başladığımızda... Sergen Hoca'yı takdir ediyorum, ne dediyse çıktı. 'Ağabey vallahi bu takım seni de beni de yer' dedi. Bana da hocaya da sallıyorlar şimdi."

"SOLSKJAER'İ BAŞARISIZ GÖRMÜYORUM" "Ole Hoca'yı başarısız görmüyorum. Elinden geleni yaptı. Beraber bir projeksiyon yaptık. Hoca bunun parçası. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Projeye inanıyorum." DEMİR EGE'NİN DURUMU "Demir Ege'nin kontratında kira artı opsiyon maddesi vardı. Kulübü, tahmin ediyorum bu opsiyonu kullanacak. Ayın 10'una kadar resmi bildiride bulunmaları lazım. İşin gerçeğinde inşallah kullanmazlar da Demir Ege gelir. Hem hocamız hem ben beğeniyoruz. Ayın 10'unu bekleyeceğiz. Bizim transfere okey dememiz gibi bir şey yok elimizde. O yetkiyi, buradan yollarken karşı kulübe vermişiz." "IMMOBILE TEKLİFİMİZE OLUMLU YAKLAŞTI" "Immobile ile bir toplantı yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları yaptık. Başka santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Immobile düzgün ve aklı başında bir insan. Kendine yaptığım teklife olumlu yaklaştı, yüz yüze konuştuğum için mutlu oldu. Ailesi ile konuşacağını, haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim, maç başına dönmesi konusunda talebimiz oldu. Sadece Immobile değil 1-2 futbolcu için de geçerli. Onlarla da konuşacağım. Olursa Immobile ile devam ederiz. Immobile öyle bu seneki performansı ortalarda olabilir, takımın da durumu ortada. Koskoca bir sezonu tek kanatla geçirdik. Biz bir santrfor daha transfer edeceğiz; bonservisli olur bonservissiz olur bu fedakarlığı yapacağız." "BEŞİKTAŞ, İYİ FUTBOLCULARLA İYİ TOP OYNAR" "Savunmada problemimiz yok. Defansta ligin en az gol yiyen 3. takımıyız diye biliyorum. Yukarıdaki takımlara bakınca, en az gol atan takım biziz. Bizim gol yollarında problemimiz var. Bunu çözecek hoca. Ona göre kadro planlaması verdi bize. İyi futbolcu bazen çok hesaplı olabiliyor. Önemli olan bu formanın hakkını verecek futbolcuların gelmesi lazım. Parayı verirseniz... Her gün bana da yüzlerce teklifler geliyor. Transferi istersek yarın da bitiririz; biz o yola gitmeden bu takımın ihtiyacı neyse en iyisini almak. Bütün hedefimiz bu. Transferler bu sezon bu şekilde olacak. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur kardeşim diyorlar ya, yok öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Beşiktaş, iyi futbolcularla iyi top oynar, Beşiktaş öyle şampiyon olur. Beşiktaş sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil. Uğraşıyoruz. Allah izin verirse yenileye yenileye gideceğiz."