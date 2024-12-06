Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunun gerek istihbarat gerek bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu, 'Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim' demiştik. Ne yazık ki Esed'den bu işe olumlu bir cevap alamadık." dedi.

REKLAM advertisement1 Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şöyle konuştu: "İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunun gerek istihbarat gerek bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu, 'Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim' demiştik. Ne yazık ki Esed'den bu işe olumlu bir cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra, İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Lübnan'dan, yine sayın Başbakan'dan bir haber aldım, onunla da bir görüşme talebi var, büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesine değinen Erdoğan, "Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar ve 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz, bunun gayreti içinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Af Örgütünün "Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabii doğrusu İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar tabii İsrail, kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de ne yaptı yaptı sıyırdı ama insanlık, İsrail'i bu attığı adımlarda, yaptığı ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini, soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız."