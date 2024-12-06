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        Haberler Gündem Güncel Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı | Son dakika haberleri

        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı

        Mardin'de bir kişi kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü linçten polis kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:14
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        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
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        Mardin'de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi.

        Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

        Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #haberler
        #mardin
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