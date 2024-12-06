HTŞ lideri Jolani, CNN International'a konuştu: Esad rejimi öldü

Suriye'de silahlı muhalefeti yönlendiren ana grubun lideri Ebu Muhammed El Jolani, Halep ve Hama'yı ele geçiren, Humus kentine yürüyen muhaliflerin amacının en nihayetinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek olduğunu söyledi.

CNN International'a özel bir mülakat veren Jolani, Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) amacının Esad yönetimine son vermekten başka bir şey olmadığını belirtti. Kurumlara ve halk tarafından seçilen bir konseye dayalı hükümet kurmanın hedefleri olduğunu söyledi.

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“Hedeflerden bahsettiğimizde, devrimin amacı bu rejimi devirmek. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi... İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve daha sonra Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi: bu rejim öldü.” REKLAM "Dönüşüm yaşadık" ABD 2018 yılında HTŞ'yi "terör örgütü" olarak tanımladı ve liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu.

Jolani yıllar içinde dönüşüm dönemlerinden geçtiğini söylüyor: “Yirmili yaşlarındaki bir insan otuzlu ya da kırklı yaşlarındaki birinden ve kesinlikle ellili yaşlarındaki birinden farklı bir kişiliğe sahip olacaktır. Bu insanın doğasında var.” Jolani, Irak'ta ABD'ye karşı El Kaide için savaşan genç bir savaşçı olarak yetişmiş. Suriye'deki iç savaş sırasında ülkesine dönen Jolani, Nusra Cephesi adıyla terör örgütünün Suriye'deki koluna liderlik etti.

Daha sonra El Kaide ile bağlarını kopardı ve örgütü 2017 başlarında Heyet Tahrir El Şam'a dönüştürdü. ABD, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve diğer bazı Batılı ülkeler, grubun köklerinden uzaklaşma çabalarına rağmen HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımlamaya devam ediyor. "Sivillerin korkmasına gerek yok" Muhalifler kontrol ettikleri toprakları ve nüfusu genişletirken, Jolani Suriye'de muhaliflerin elindeki bölgelerin yönetiminde sivillerin korkacak çok az şeyi olduğunda ısrar etti. “İslami yönetimden korkan insanlar ya bunun yanlış uygulamalarını görmüşlerdir ya da bunu doğru anlamamışlardır” iddiasında bulundu.

REKLAM Jolani, Suriye'de on yıldır devam eden iç savaşta aşırılık yanlısı ve cihatçı grupların zulmüne uğrayan sivillere ve gruplara güven vermek için çalıştığını söyledi. Ayrıca Hıristiyanlara ve diğer dini ve etnik azınlıklara kendi yönetimi altında güvenle yaşayacaklarını açıkça söylemek için elinden geleni yaptığını belirtti. “Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından azınlıklara karşı bazı ihlaller oldu, ancak bu sorunları ele aldık. Hiç kimsenin başka bir grubu silme hakkı yoktur. Bu mezhepler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."

"Kötü muamele yapanları tasvip etmiyoruz" İnsan hakları grupları ve yerel gözlemciler yine de HTŞ'nin İdlib'deki siyasi muhaliflere yönelik son dönemdeki muamelesi konusunda alarm verdiler ve grubun protestolara sert baskılar uyguladığını ve muhaliflere işkence ve kötü muamelede bulunduğunu iddia ettiler. Jolani CNN'e verdiği demeçte hapishanelerdeki kötü muamele olaylarının 'kendi emirleri ya da talimatlarıyla yapılmadığını' ve HTŞ'nin ilgili kişileri sorumlu tuttuğunu söyledi.

Jolani ayrıca HTŞ'nin kalıcı terör örgütü olarak tanımlanmasına da karşı çıkarak bu etiketi “siyasi ve yanlış” olarak nitelendirdi ve bazı aşırı İslamcı uygulamaların HTŞ ile cihatçı gruplar arasında “bir bölünme yarattığını” savundu. REKLAM Diğer cihatçı gruplar tarafından kullanılan daha acımasız taktiklerin bazılarına karşı olduğunu ve bu nedenle onlarla bağlarını kopardığını iddia etti. Ayrıca sivillere yönelik saldırılara hiçbir zaman şahsen katılmadığını öne sürdü.

CNN ekibi günün erken saatlerinde Halep'i ziyaret ettiğinde, muhalif güçlerin geçen hafta aniden ele geçirmesine rağmen sakin görünen bir şehirle karşılaştığını belirtiyor. Pazarlar açık, insanlar sokaklarda yürüyor ve hayat devam ediyor. "Yabancı güçler Esad düştüğünde gidecek" Jolani yabancı güçlerin Suriye'den ayrıldığını görmek istediğini ifade etti: “Bence bu rejim düştüğünde sorun çözülecek ve artık Suriye'de yabancı güçlerin kalmasına gerek kalmayacak. Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetim sistemini değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor.

Biz daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Suriye'nin inşasından bahsediyoruz."