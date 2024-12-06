İkinci el alım satımına belge zorunluluğu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olması, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım – Satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Düzenlemeyle;

REKLAM advertisement1

- Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alın – satım yapan kişilere ait kimlik – adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten İkinci El Eşya Alım – Satım Belgesi düzenlenmesi,

REKLAM - Eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi,- İkinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, - Hurda ve İkinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, - Hurda ve İkinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya / malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması,

- 18 yaşından küçük kişilere / kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya / hurda alım satımının yapılmaması, - Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, - Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır.

Kolluk birimlerinin konuyla ilgili yaptığı denetimler, aralıksız devam edecek olup, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır."