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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da şüpheli ölüm! Cenaze Adli Tıpa gönderildi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da şüpheli ölüm! Cenaze Adli Tıpa gönderildi!

        İstanbul Şişli'de, 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. İnceleme sonucu ölümü şüpheli bulunan Gözel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da delil torbasına konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:09
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        İstanbul'da şüpheli ölüm!
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        İstanbul'da olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli'deki Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ablası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Cengiz Gözel'den (59) ailesi gün içinde haber alamayınca eve geldi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre anahtarla kapıyı açan iki kardeş, odaya girdiğinde Gözel'i hareketsiz buldu. Kardeşinin ihbarda bulunması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gözel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi ve Cumhuriyet Savcısının çalışması sonrasında Gözel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        EVDE 20 BİN TL BULUNDU

        Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da polis tarafından delil torbasına konularak götürüldü.

        20 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

        Öte yandan Cengiz Gözel'in yaklaşık 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

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        #istanbul
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