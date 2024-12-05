Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!

        Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

        İşte o paylaşım...

        "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Habertürk Anasayfa