Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası

Rum basınında çıkan haberlere göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Daha önce yapılmasının planlanan teslimat İsrail'in İran ve Gazze ile olan çatışmalarından ötürü ertelenmişti.

Rum basınında çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin savunma gücünü artırmak için gereken tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim ise GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas oldu. Palmas da Hristodulidis'e benzer bir açıklamada bulunarak Rum tarafının daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını söyleyerek Demir Kubbe iddialarını güçlendirmiş oldu.

Açıklamada " (Silahlanma faaliyetleri) İleride tüm Ada'ya bir felaket getirme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla, bir kez daha ilgili tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve uluslararası aktörleri Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne cesaret veren güçlere işaret edilerek ABD ve İsrail'e örtülü bir mesaj gönderildi.