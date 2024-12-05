Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu

Dünya çapında internet kullanıcılarının davranışlarını inceleyen araştırma şirketlerinin raporlarına göre Türkiye dünya ölçeğinde kripto varlıklara en yüksek yatırım yapan ülke konumunda.

16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının bir tür kripto para birimine sahip olanların dünya genelinde yüzdesi 9.7 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26.3.

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We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, “Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu”nda internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi ticaret ve dijital pazarlama verilerine ilişkin oldukça çarpıcı istatistikler yer alıyor.

Rapora göre; dünya genelinde internet kullanıcılarının sayısı 5.52 milyar kişi. İnternet kullanan nüfusun yüzdesi yüzde 67.5. İnternette harcanan günlük ortalama süre 6 saat 36 dakika… İnternet kullanan nüfusun yüzdesi geçen yıla göre yüzde 2.8 arttı. REKLAM Toplam nüfusa göre her bir bölgedeki kullanıcı sayısına bakıldığında; dünya genelinde nüfusa göre en çok internet kullananların sayısı yüzde 97.5 ile Kuzey Avrupa. Onu yüzde 96.9 ile Kuzey Amerika yüzde 94.6 ile Batı Avrupa izliyor. En az internet kullanıcısı sayısı ise yüzde 31.8 ile Orta Afrika.

BAKAN ŞİMŞEK: 'EN FAZLA İLGİ, EN RİSKLİ ALANA YÖNELDİ' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de bireysel yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanın kripto para piyasası olduğunu vurgulamıştı. Bakan Şimşek, "Türkiye'de aynı kişinin birden fazla hesabı olabiliyor, ancak 22,1 milyon kripto hesabı var. Bu da en fazla ilginin, en riskli alana yöneldiğini gösteriyor" şeklinde konuşmuştu. Bakan Şimşek, önceki gün yaptığı açıklamada, yatırımcılara risk ve getiri arasındaki dengeyi iyi kurmaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.

TÜRKİYE’DE DURUM Toplam nüfusun yüzdesi olarak internet kullanıcıları Türkiye’de yüzde 86.5. Ülkemiz bu oran ile dünya genelinde 35’inci sırada. İlk sırada yüzde 99 kullanım oranı ile Hollanda bulunuyor. Sırasıyla Norveç, Suudi Arabistan, İsviçre, BAE ve Danimarka geliyor. REKLAM Bu ülkelerde de yüzde 99’luk internet kullanımı var. Listenin son sırasında ise Kenya var; Kenya’da nüfusa göre internet kullanım oranı yüzde 40.8. Düşük kullanımın ikinci sırasında ise yüzde 45.4 ile Nijerya bulunuyor.

Dünya genelinde 2 milyar 656 milyon kişi ise internet kullanmıyor. İNTERNET KULLANIMI NEDENLERİ Dünya ölçeğinde internet kullanıcılarının yüzde 62.6’sı bilgi bulma, yüzde 60.1’i aile ve arkadaşlarla iletişimde kalma, yüzde 54.4’ü videolar-tv programları ve filmler izleme, yüzde 54.4’ü ise haberler ve etkinliklerle ilgilenme amacını taşıyor. Kullanıcıların yüzde 50.6’sı işlerin nasıl yapılıyor olduğunu araştırma, yüzde 47’si müzik dinleme, yüzde 46.4’ü yeni fikirler ve ilham kaynakları bulma, yüzde 45’i boş zamanları doldurma ve genel göz atma, yüzde 44.8’i ürünler ve markaları araştırma, yüzde 38.8’i yerler-tatiller ve seyahat araştırma, yüzde 38.8’i eğitim ve çalışma ile ilgili amaçlar, yüzde 35.7’si finans ve tasarrufları yönetme, yüzde 35.3’ü sağlık ve sağlıkla ilgili ürünleri araştırma, yüzde 30.5’i oyun, yüzde 29.9’u ise işle ilgili araştırma amacıyla kullanıyor.

REKLAM İNTERNETTE GEÇİRİLEN VAKİT Dünya ölçeğinde 16 yaş ve üzeri kullanıcılar internette günde 6 saat 36 dakika vakit geçiriyor. Türkiye, 6 saat 51 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde ve 18’inci sırada. İlk sırada 9 saat 21 dakika ile Güney Afrika var; son sırada ise 4 saat 04 dakika ile Japonya bulunuyor. Brezilya 9 saat 12 dakika ile ikinci, Filipinler 9 saat 09 dakika ile üçüncü sırada bulunuyor.

Listenin sonunda Fransa 5 saat 17 dakika, Danimarka 5 saat 7 dakika vakit geçiriyor. Oranlar birbirine yakın olmakla birlikte kadınlar günlük olarak erkeklere göre internette daha fazla vakit geçiriyor. AKILLI TELEFONDA TÜRKİYE Türkiye’de mobil telefonla internet kullanımı yüzde 59.1, bilgisayarla ise yüzde 40.9 oranında. 16 yaş ve üzeri kullanıcıların internet kullanmak için akıllı telefon veya özellikle telefon kullananların dünya genelinde yüzdesi 96.2.

Bu oran Türkiye’de yüzde 97.3. Türkiye bu oranla dünya genelinde 7’nci sırada. Endonezya 98.9 ile ilk sırada, ardından yüzde 98.6 ile Filipinler, üçüncü sırada ise yüzde 98.5 ile Güney Afrika geliyor. Son sırada ise yüzde 88.6 ile Kanada bulunuyor. MOBİL CİHAZLARLA İNTERNET KULLANIMI Mobil cihazlarda internet kullanılarak geçirilen zamanda dünya ortalaması 3 saat 45 dakika iken, Türkiye’de bu süre 4 saat. Türkiye dünya sıralamasında 17’nci sırada.

REKLAM İlk sırada 6 saat 16 dakika ile Gana bulunuyor. Son sırada ise 1 saat 48 dakika ile Japonya bulunuyor. BİLGİSAYARLA İNTERNET KULLANIMI Bilgisayarı internete erişim için kullanma oranı dünya ortalaması yüzde 62.8 iken Türkiye, 57.9 ile dünya genelinde 44’üncü sırada. İlk sırada Çekya yüzde 86.3, son sırada ise Gana yüzde 17.3 oranıyla bulunuyor. BAĞLANTI HIZINDA DÜNYA 38’İNCİSİYİZ Mobil internet bağlantı hızları dünya genelinde 55.8 MbPs…

Türkiye 46.37 MbPs ile dünya genelinde 38’inci sırada. Birleşik Arap Emirlikleri 398.51 MbPs ile açık ara dünya birincisi. İkinci sırada 141.23 MbPs ile Güney Kore bulunuyor. Son sırada Kolombiya 18.18 MbPs hızla bulunuyor. SABİT İNTERNET BAĞLANTI HIZI Sabit internet bağlantı hızları dünya ortalaması 93.99 MbPs… Türkiye 42.9 MbPs ile dünya sıralamasında 48’inci… İlk sırada 297.62 MbPs ile yine Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İkinci sırada 297.57 MbPs ile Singapur var. Son sırada 11.59 MbPs ile Kenya bulunuyor. Sondan ikinci Nijerya’da bağlantı hızı 21.59 MbPs…

REKLAM KRİPTO PARADA ŞAMPİYON TÜRKİYE 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının bir tür kripto para birimine sahip olanların dünya genelinde yüzdesi 9.7 iken, Türkiye yüzde 26.3 ile dünya birincisi… Türkiye’yi yüzde 25.1 ile Nijerya, yüzde 21 ile Arjantin, yüzde 19.6 ile Brezilya, yüzde 16.6 ile Hollanda, yüzde 16.4 ile Güney Afrika izliyor. Listenin son beş sırasında ise sırasıyla Japonya yüzde 5.5, İsrail 4.7, Rusya 4.6, Fas 3.7, Çin 2.7 bulunuyor.

ÇEVRİMİÇİ KUMAR Bir çevrimiçi kumar veya bahis web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesi dünya çapında 10.4… Türkiye’de ise 12.2. Türkiye bu oranla 30’uncu sırada… İlk sırada yüzde 30 ile Güney Afrika bulunuyor. İkinci sırada yüzde 27.8 ile Norveç, üçüncü sırada yüzde 24.9 ile Yunanistan bulunuyor. Yeni Zelanda’da yüzde 24.4, Brezilya’da yüzde 21.

Çevrimiçi kumarda son beş ise şöyle: Tayvan yüzde 7.4, Vietnam yüzde 6.3, İsrail yüzde 5, Fas yüzde 2.9, Güney Kore yüzde 2.8…