SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden TIMS&B Production imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 'Siyah Kalp'in bu akşam 12'nci bölümü yayınlanacak.

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Benim için özel bir set oldu. Çünkü ben çok sevdiğim arkadaşlarımla bir aradayım. Partnerim Aras, canımın içi. Burak, çocukluk arkadaşım. Yönetmenimiz Ali Balcı dahil, çoğu rol arkadaşlarımla ikinci işimiz. O yüzden çok sıcak ve eğlenceli geçiyor çekimler.

* 'Sevilay' aslında etrafındaki güçlü karakterlerin altında kalan biri ancak artık kendi sınırlarını aşıp mücadeleye baş gösteriyor... 'Sevilay' ile ilgili ne söylemek istersiniz?

REKLAM

O denli sevgisiz bir evde büyümek küçük bir kız çocuğunu ne hale getirir ona odaklanmaya çalıştım. "Seni koşulsuz bir sevgiyle sevmesi gereken iki insan, annen ve baban bile seni sevmiyorsa kim sever ki zaten" inancıyla büyümüş. Bu yüzden 'Hikmet' ona az da olsa annelik yapsın diye ne istediyse yapmış, yapmış ki biraz olsun sevsin onu... Bu çarpık ve dengesiz ilişki onun başkalarını mutlu etmek için kendini feda etmesine sebep olmuş, gerçek bir anne sevgisi ve şefkati olmadan büyümesinin getirdiği duygusal bir boşluğa sahip çünkü. Buna korkunç bir baba figürüyle büyümek zorunda kalması da eklenince anneyle arasında çocukluktan gelen toksik bir bağ oluşmuş. 'Sevilay'ın kırılma noktası ise neredeyse 'Truman Show' gibi bütün hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. 'Nuh' ile tanışınca da gerçek aşkı tadıyor, koşulsuz sevilmenin ne güzel bir duygu olduğu ile yüzleşiyor. Bu yüzden güçlü karakterlerin altında kalan biri değil, hayatı boyunca bir yalan uğruna bastırılmış olmanın acısıyla yüzleşip kendi hayatının dizginlerini eline alma mücadelesi verecek saatli bir bomba o. Oyuncu olarak da zevkli olan bu yolculuğu yaşatmak.