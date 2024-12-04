HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız

2020’den beri İdlib’te hazırlıklarını sürdüren HTŞ, 27 Kasım’da ani bir taarruz ile Halep’i ve İdlib’in Serakip gibi kritik bölgelerini ele geçirdi. HTŞ, son 3 gündür ise Hama’nın kuzeyinden kent merkezine ilerliyor. Suriye’nin kuzeybatısının büyük bölümünde kontrolü sağlayan HTŞ, Halep şehrinin idaresini Suriye Geçiş Hükümetine devretmeye hazır olduklarını belirtti.

REKLAM advertisement1 HTŞ, Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında bulunan, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde hâkimiyet sağlamış durumda. Suriye Ordusu ise özel birliklerini Şam’dan Hama’ya sevk etmeye devam ediyor.