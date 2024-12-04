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        Haberler Dünya HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız | Dış Haberler

        HTŞ: Halep'i geçiş hükümetine devretmeye hazırız

        Halep'i kısa sürede ele geçiren Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) grubu, yaptığı açıklamada kentin idaresini Suriye Geçiş Hükümetine devretmeye hazır olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.12.2024 - 21:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:12
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        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
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        2020’den beri İdlib’te hazırlıklarını sürdüren HTŞ, 27 Kasım’da ani bir taarruz ile Halep’i ve İdlib’in Serakip gibi kritik bölgelerini ele geçirdi. HTŞ, son 3 gündür ise Hama’nın kuzeyinden kent merkezine ilerliyor. Suriye’nin kuzeybatısının büyük bölümünde kontrolü sağlayan HTŞ, Halep şehrinin idaresini Suriye Geçiş Hükümetine devretmeye hazır olduklarını belirtti.

        HTŞ, Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında bulunan, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde hâkimiyet sağlamış durumda.

        Suriye Ordusu ise özel birliklerini Şam’dan Hama’ya sevk etmeye devam ediyor.

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