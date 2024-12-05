Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücret ve emekli maaşına yapılacak zamlarla ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KONUM PAYLAŞIMINA ÜCRET Mİ GELİYOR?

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"Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil."

ENFLASYONDA HEDEFLER TUTUYOR MU?

Yılsonu ve 2025 tahminleri, enflasyonla mücadelede arzu edilen bir noktada olduğumuzu söyleyebilir misiniz? Reel tarafta rakamlar nasıl? İstihdamda, cari açıkta, rezervlerdeki görünümde bir sapma var mı?

"Geçen haziran ayından bu yana dezenflasyon sürecine girdik. Haziran'dan bu yana enflasyon 28,4 puan düştü. Nokta atış bazen hedefler tutmuyor olabilir, ancak burada önemli olan gittiğimiz yoldur. Türkiye önümüzdeki dönemde de dezenflasyon sürecine devam edecektir. Kamuda ve özel sektörde verimliliği artıracak çözümlerle yolumuza devam edeceğiz." REKLAM EKONOMİ RESESYONA MI GİRDİ? Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından bir tartışma başladı; "Türkiye ekonomisi teknik olarak resesyona girdi" yorumu yapan iktisatçılar var... Ama buna katılmayanlar da var. Revize edilen ikinci çeyrek büyüme verisi ve üçüncü çeyrek verisi daralmaya işaret ediyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?

"Üçüncü çeyrek verileri açıklandı. 17 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. İkinci çeyrekte beklentimizin altında bir büyüme oldu. Dördüncü çeyrekte de büyüme sürecimizin devam etmesini bekliyoruz. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor. Dördüncü çeyrekte verisinde daha net de görmüş olacağız. Ancak her durumda Türkiye ekonomisi dinamizmini koruyor. Enflasyonu düşürme çabası içinde büyümeyle ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Mevsimler inişler, çıkışlar olabilir."

ASGARİ ÜCRET "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.

Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."