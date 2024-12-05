Dünyadan kopuk ve bilinmez lokasyonlar: Dünyanın en izole 8 adası!
Dünya üzerinde ayak basılmamış köşeler olduğunu düşünmek artık zor görünebilir. Ancak, keşif tutkusuna sahip olanlar için uzak adalar hâlâ birer hazine niteliğinde. Buzullarla kaplı bölgelerden tropik mercan adalarına kadar, bu noktalar hâlâ keşif arzusuyla dolu insanları büyülemektedir. İşte detaylar!
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21. yüzyılda bile, insanların nadiren ayak bastığı yerler bulunmaktadır. Günümüz modern çağında bile, diğer kara parçalarından çok uzaklarda bulunan veya hava ve deniz yollarının dışında kalan bu tür adalar, bazen dünyanın geri kalanı tarafından kolayca unutulabiliyor. Bu listedeki sekiz ada bahsedilebilecek düzinelerce yerin yalnızca küçük bir örneği!
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TRİSTAN DA CUNHA
Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension ve Tristan da Cunha’nın bir parçası olan, güney Atlantik Okyanusu'nda yer alan bir İngiliz denizaşırı toprağıdır. En yakın kara parçası olan St. Helena’dan 2.100 km uzaklıkta bulunur. Adanın merkezinde genellikle bulutlarla kaplı, 2.060 metre yüksekliğindeki volkanik bir koni yer alır.
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NOVAYA ZEMLYA
Rusya’nın kuzeybatı kıyısında, Barents ve Kara denizlerini ayıran Novaya Zemlya (“Yeni Toprak”), iki büyük Arktik adadan ve birkaç küçük adadan oluşur. Soğuk Savaş döneminde bu adalar, 1954 ile 1990 yılları arasında 100’den fazla nükleer testin yapıldığı bir bölgeydi.
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PİTCAİRN ADASI
Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki bu küçük volkanik ada, Britanya denizaşırı toprakları olan Pitcairn, Henderson, Ducie ve Oeno adalarının tek yerleşim yeridir. Pitcairn Adası, 1790 yılında HMS Bounty gemisinin mürettebatından kaçanların sığınağı olarak tanınır. Günümüzde ada, 830.000 kilometrekarelik devasa bir deniz rezervinin merkezinde yer almaktadır.
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SPITSBERGEN
Norveç’in Svalbard takımadalarının en büyük adası olan Spitsbergen, Grönland’ın doğu kıyısından 830 km ve Avrupa’nın kuzey kıyısından 950 km uzaktadır. Kar ve buzla kaplı bu ada, kutup ayılarının önemli bir nüfusuna ev sahipliği yapar. Spitsbergen’in ana yerleşim yeri olan Longyearbyen, küresel krizler durumunda dünyanın bitki tohumlarını korumak amacıyla bir dağın içine inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu’na 3,2 km’den daha az bir mesafededir.
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KERGUELEN ADALARI
Hint Okyanusu’nda rüzgârlarla dolup taşan Kerguelen Adaları, buzullar, dağlar, kayalık çıkıntılar ve geniş otlaklarla dolu bir ada grubudur. Günlük ortalama sıcaklığın 2,1 ile 8,2 °C arasında değiştiği Kerguelen Adaları, insan yerleşimi için cazip bir seçenek değildir. Ancak adalar, foklar, albatroslar, deniz kırlangıçları ve dört tür penguen için bir cennettir.
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PASKALYA ADASI
Pasifik Okyanusu’nda, Pitcairn Adası’ndan 2.088 km, Şili’nin başkenti Santiago’dan ise 3.767 km uzaklıkta bulunan Paskalya Adası, devasa taş heykelleri (moai) ile ünlüdür. Bu 163 kilometrekarelik ada, 600’den fazla moai ve ustalıkla inşa edilmiş taş platform kalıntılarına ev sahipliği yapar.
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DİEGO GARCİA
Hint Okyanusu’ndaki bir mercan atolü olan Diego Garcia, Chagos Takımadaları’nın bir parçasıdır ve İngiliz Hint Okyanusu Toprakları’na aittir. Ada, stratejik konumu nedeniyle ABD ve İngiltere orduları için büyük bir hava ve deniz üssü olarak hizmet vermektedir. Ancak bu ada, 1971 yılında askeri amaçlarla boşaltılmıştır ve eski sakinleri hâlâ evlerine dönme hakkı için mücadele etmektedir.
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GÜNEY GEORGIA ADASI
Güney Georgia Adası, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları’nın bir parçasıdır ve Falkland Adaları’ndan 1.450 km doğuda yer alır. Ada, zengin hayvan çeşitliliğiyle dikkat çeker ancak insan nüfusu çok azdır. Buradaki tek yerleşim, İngiliz Antarktik Araştırma İstasyonu’ndaki bilim insanları ve destek personelidir.
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