Dünyadan kopuk ve bilinmez lokasyonlar: Dünyanın en izole 8 adası!

DİEGO GARCİA

Hint Okyanusu’ndaki bir mercan atolü olan Diego Garcia, Chagos Takımadaları’nın bir parçasıdır ve İngiliz Hint Okyanusu Toprakları’na aittir. Ada, stratejik konumu nedeniyle ABD ve İngiltere orduları için büyük bir hava ve deniz üssü olarak hizmet vermektedir. Ancak bu ada, 1971 yılında askeri amaçlarla boşaltılmıştır ve eski sakinleri hâlâ evlerine dönme hakkı için mücadele etmektedir.