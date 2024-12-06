Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çiğ köftecideki sapık tutuklandı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti!

        İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, isminin C.S. olduğu öğrenilen şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 08:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        AA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        ZANLI TESPİT EDİLDİ

        Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen C.S., savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #taciz
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa