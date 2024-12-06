Çiğ köftecideki sapık tutuklandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti!
İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, isminin C.S. olduğu öğrenilen şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
AA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
ZANLI TESPİT EDİLDİ
Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen C.S., savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.