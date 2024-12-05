Çiğ köftecideki tacizci yakalandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti!
İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, bir şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
AA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
ZANLI TESPİT EDİLDİ
Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINIYOR
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.