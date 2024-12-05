TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) dört yıllık periyotlarla yapılan, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, TIMSS 2023 sonuçlarının değerlendirildiği Türkiye raporu da yayımlandı.

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Buna göre, 658 bin 172 öğrenciyle gerçekleştirilen TIMSS 2023 uygulamasına, 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı. Türkiye'de uygulama, 22-26 Mayıs 2023'te 4'üncü sınıf düzeyinde 141 okuldan 4 bin 541, 8'inci sınıf düzeyinde ise 2-5 Mayıs 2023'te 141 okuldan 4 bin 925 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

REKLAM Türkiye'den toplam 282 okul ve 9 bin 466 öğrenci yer aldığı TIMSS 2023'te Türkiye'nin tüm sıralamalardaki yeri yükseldi. Sonuçlara göre, Türkiye'nin matematik ve fen bilimleri alanında 4'üncü sınıf ve 8'inci sınıf üst ve ileri yeterlik düzeyine sahip öğrenci oranları da arttı. TÜRKİYE'NİN ARAŞTIRMADAKİ YERİ Rapora göre, Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri ortalama performansı TIMSS 2011 döngüsünden itibaren artış gösterdi. TIMSS 2023 ortalama fen bilimleri puanı, TIMSS 2019'a göre 44 puan arttı.

Bu artışla Türkiye, 494 olan uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçerek puanı en yüksek olan ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye, TIMSS 2023'te 4. sınıf fen bilimleri alanında 570 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 4'üncü sıraya yerleşti. OECD ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSELİŞ Türkiye, TIMSS 2023 4'üncü sınıf fen bilimleri puanında, genel ülke sıralamasında olduğu gibi OECD ülkelerindeki sıralamasını da yükseltti.

Buna göre, TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında puanını, 2019'a göre 44 artışla 570'e yükseltti ve OECD üye ülkeleri arasında Güney Kore'den sonra 2'nci sırada yer aldı. REKLAM 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2019'da 15'inci sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 13 basamak yukarı çıktı ve 2'nci sıraya yerleşti. Bu sıralamayla Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2'nci sıraya yükseldiği bu performansı ile İngiltere, Japonya, Polonya, Avustralya, Finlandiya, Litvanya, İsveç ve İrlanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye, bu alandaki puanıyla tüm Avrupa ülkelerinin de üzerinde performans göstererek birinci sıraya yerleşti. ULUSLARARASI ORTALAMANIN ÜSTÜ Rapora göre, Türkiye'nin 8'inci sınıf düzeyinde ortalama fen bilimleri performansı da TIMSS 1999 döngüsünden itibaren arttı.

Türkiye, TIMSS 2023'te 8'inci sınıf fen bilimleri alanında 530 ortalama puanı ile 44 ülke arasında 7'nci sırada yer alırken, bu alanda 2019'a göre sıralamasını 8 basamak yükseltti. Türkiye'nin TIMSS 2023 ortalama 8'inci sınıf fen bilimleri puanı da 2019'a göre 15 puan arttı. Bu artış ile Türkiye, hem uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçti hem de puanı en yüksek ilk 7 ülke arasında girdi. Türkiye TIMSS 2023 uygulamasında en fazla puan artışı gösteren 2'nci ülke oldu.

REKLAM TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 8'inci sınıf fen bilimleri alanında puanını 2019'a göre 15 puan artırarak OECD üyesi ülkeler arasında 5'inci sıraya yükseldi. Dünya ortalamasında 8'inci sınıf fen bilimleri alanında ise 2019'da 12'nci sırada yer alan Türkiye, 7 basamak yukarı çıkarak 5'inci sıraya yerleşti. Böylece OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye 5'inci sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla İsveç, Avustralya, ABD, İtalya, Norveç ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. 4'ÜNCÜ SINIF MATEMATİKTE DURUM Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde ortalama matematik performansı da TIMSS 2011'den itibaren sürekli arttı. TIMSS araştırmalarında Türkiye, sıralamadaki yerini 2019'a göre 15 basamak yükseltti. Bir önceki araştırmada 4'üncü sınıf matematik alanında dünya ortalamasında 23'üncü sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 553 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 8'inci sıraya yerleşti. Türkiye'nin TIMSS 2023 matematik puanı da 2019'a göre 30 puan arttı.

REKLAM Rapora göre Türkiye, TIMSS 2023 uygulamasında, 4'üncü sınıf matematik alanında puanını 2019'a göre 30 puan artırdı. Bu alanda OECD üyesi ülkeler arasında 2019'da 15'inci sırada yer alan Türkiye, 11 basamak yükselerek 4'üncü sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye, 4'üncü sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla İngiltere, Polonya, İrlanda, Hollanda, Letonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktı.

Türkiye'nin, TIMSS 1999 döngüsünden itibaren matematik puanları sürekli artış gösterdi. 8'İNCİ SINIF MATEMATİKTE NASIL? Türkiye, TIMSS 2019 uygulamasına göre 8'inci sınıf matematik puanını 13 puan artırarak TIMSS 2023'te en fazla puan artışı gösteren 4'üncü ülke oldu. 2023 uygulaması itibarıyla Türkiye'nin 8'inci sınıf matematik ortalama puanı 509'a ulaştı. Böylece 8'inci sınıf matematik performansında Türkiye, ilk defa TIMSS ölçek orta noktası olan 500 puanı ve TIMSS uluslararası ortalama puanını geçti.

REKLAM Türkiye, TIMSS 2023 uygulamasında bu alanda elde ettiği 509 puan ile 44 ülke arasında 13'üncü sırada yer aldı. Türkiye, bu sıralamayla ayrıca TIMSS 2019'a göre yerini 7 basamak birden yükseltmiş oldu. TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 8'inci sınıf matematik alanında puanını 2019'a göre 13 puan artırdı. Bu alanda 2019'da 15'inci sırada yer alan Türkiye, TIMSS 2023'te 5 basamak yukarı çıkarak 10'uncu sıraya yükseldi ve OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran 2'nci ülke oldu.

Türkiye, 10'uncu sıraya yükseldiği bu alandaki performansıyla Macaristan, Finlandiya, İtalya, Norveç ve ABD'yi geride bıraktı. Öte yandan rapora göre, Türkiye, hem 4'üncü sınıf hem de 8'inci sınıf düzeyinde her iki alanda da puanını artıran 5 ülke arasında yer aldı. TIMSS NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesindeki bilgilere göre TIMSS (İngilizce açılımı Trends in International Mathematics and Science Study, Türkçesi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması), öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesidir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanan ve 4 yılda bir yapılan araştırma öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemeyi ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçlıyor. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak destekleniyor.

TIMSS NASIL YAPILIYOR? Hazırlanan sorular, araştırmaya katılan ülkelere kendi dillerinde gönderiliyor. Örneğin Türkiye’nin ilk kez katıldığı 1999 yılındaki araştırma için hazırlanan matematik testlerinde yer alan soruların yüzde 38’i kesirler, yüzde 15’i ölçme, yüzde 13’ü veri düzenleme, yüzde 13’ü geometri ve yüzde 22’si cebirden oluşuyordu.

Örnek bir soru: Bir torbada 10 kırmızı, 8 mavi ve 4 beyaz düğme vardır. Torbadan mavi bir düğme veya beyaz bir düğmeyi seçme şansı nedir? 4/22 8/22 10/22

12/22 Dr. Bekir Gür’ün 2016’daki makalesinde yer verdiği bu soruya doğru cevap verenlerin uluslararası ortalaması %54’tür. Türkiye’de ise aynı oran %63’tür. Bazı ülkelerdeki öğrencilerin doğru cevaplama oranları ise şu şekildedir: Kore (%92), Singapur (%85), Japonya (%83), ABD (%80) ve Avusturalya (%77).

PISSA İLE FARKI NEDİR? Gür aynı makalesinde TIMSS’in bir başka başarı sıralaması olan PISSA ile farkına da şöyle değiniyor: TIMSS, 4. ve 8. sınıf düzeylerinde ülkeler arasındaki ortak müfredata dayalı bir değerlendirme. PISA ise, doğrudan müfredat bilgisi yerine, 15 yaşındaki öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşması muhtemel bazı durumlardaki becerilerini ölçme iddiasındadır.

PISA'DAKİ SON DURUM Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 3 yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin 2022 sonuçlarına göre Türkiye "fen, matematik ve okuma" alanlarındaki sıralamasını 3 ila 5 sıra yukarı taşımış ancak tüm branşlarda OECD ülkelerinin ortalamasının altında bir performans sergilemişti.