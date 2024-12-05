Muhalifler Hama kent merkezine girdi
Reuters haber ajansı, Suriye'deki muhalif silahlı güçlerin Suriye ordusunun kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu. Suriye ordusu, Hama merkezden çekildiklerini ve kent dışına mevzilendiklerini açıkladı.
27 Kasım'dan beri Suriye ordusu ile çatışma içinde olan muhalif silahlı güçler, birkaç gündür kuşattığı Hama kentinin merkezine girdiklerini duyurdu.
Suriye ordusundan yapılan ilk açıklamada ise muhalif güçlerin kent merkezi dışına itildiği ve muhaliflerin operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.
Ancak daha sonra Şam'dan yapılan açıklamada, "Hama dışına mevzilendik" açıklaması yapıldı.
Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı belirtildi.
Muhaliflerden Hasan Abdulgani, Hama Merkez Cezaevi'ne girerek onlarca mahkumu serbest bıraktıklarını açıkladı.
Muhalifler, Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'i ele geçirmelerinin ardından Hama'ya yönelmişti.