27 Kasım'dan beri Suriye ordusu ile çatışma içinde olan muhalif silahlı güçler, birkaç gündür kuşattığı Hama kentinin merkezine girdiklerini duyurdu.

REKLAM advertisement1

Suriye ordusundan yapılan ilk açıklamada ise muhalif güçlerin kent merkezi dışına itildiği ve muhaliflerin operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.

Ancak daha sonra Şam'dan yapılan açıklamada, "Hama dışına mevzilendik" açıklaması yapıldı.

Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı belirtildi. Muhaliflerden Hasan Abdulgani, Hama Merkez Cezaevi'ne girerek onlarca mahkumu serbest bıraktıklarını açıkladı. Muhalifler, Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'i ele geçirmelerinin ardından Hama'ya yönelmişti.