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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin China Suárez ile ilişkisine dair konuştuğu ses kaydı sızdırıldı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Aylardır yaşananların ardından bu kez Icardi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:02
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        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
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        Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı ayrılığı, hemen hemen her gün çıkan yeni iddialar ve söylemlerle gündemdeki yerini koruyor.

        Mauro Icardi, Wanda Nara ve L- Gante üçgeninde yaşananlara, yıldız futbolcunun yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez de (María Eugenia Suárez) dâhil oldu.

        Mauro Icardi'nin, 2021'de PSG'de oynadığı dönemde China Suárez ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Her şey Wanda Nara'nın, Icardi'nin takip etmediği halde Suárez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıkmıştı.

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        Mauro Icardi, Wanda Nara'nın da tanıdığı China Suárez ile Icardi Telegram üzerinden konuşmaya başladı. Wanda, bu yazışmaları görse de evliliklerine yeniden şans verme adına sesini çıkarmadı.

        Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu oldu. Nara, yıldız futbolcunun China Suárez ile ilişkisi hakkında konuştu.

        Wanda Nara; "En başından, en çirkin kısmından başlayacağım. Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri - geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" demişti.

        Wanda Nara, yayın sırasında; Mauro Icardi ile China Suárez arasında geçen mesajları da ifşa etti. Nara'nın Arjantin'de büyük ses getiren açıklamalarının ardından, bu kez de Icardi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı ortaya çıktı.

        Arjantin'de yayın yapan América TV'nin LAM isimli programında yayınlanan ses kaydında, Mauro Icardi'nin, China Suárez olan ilişkisinden ve onunla sevgili olma isteğinden bahsettiği duyuluyor.

        Mauro Icardi, ses kaydında Wanda Nara'yı hedef alarak; "Kendisini feminist, terk edilmiş, hakarete uğramış bir kadın gibi gösteriyor ama sonra başka bir kadını karalamaya devam ediyor" dedi.

        Mauro Icardi ayrıca; "Üç yıl önce olan bir şeyi hâlâ gündeme getiriyor. Oysa ki Suárez her zaman düzgün davrandı ve hiçbir şey söylemedi, hiç konuşmadı. Ancak Wanda, hâlâ aynı şekilde davranıyor. Başka biriyle sevgiliyken, her türlü dava sürerken bunu yapıyor, bu çok garip. Yani çok öfkeli ve kırgın. Susana’nın programa çıkıp China Suárez’den ve mesajlarından bahsetmek için arıyor. Bu gerçekten çok acınası" ifadelerini kullandı.

        Ses kaydında, Mauro Icardi'nin, China Suárez ile sevgili olma arzusuna da değindiği ifade edildi.

        Wanda Nara'nın açıklamaları ve ifşalarının ardından China Suárez'in avukatı, Wanda Nara'ya dava açacaklarını söyledi.

        "KANITLARLA KONUŞMAM GEREKİYORDU"

        Mauro Icardi'nin ses kayıtlarının ardından Wanda Nara; "Herkese mutluluklar diliyorum" dedi. Nara; "Onları, bir çift olarak görüyor musun?" sorusuna ise "Söylemeyeceğim. Mauro ile 12 yıl geçirdim. Umarım çok mutlu olur, ona aynı mutluluğu verir" yanıtını verdi.

        Mauro Icardi ile China Suárez ile yazışmalarını kamuoyuyla paylaşmasından pişman olmadığını sözlerine ekleyen ünlü yıldız, "Kanıtlarla konuşmam gerekiyordu" dedi.

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        #Wanda Nara

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