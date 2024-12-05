Trump kapıları kapatmadan... Meksika'dan ABD'ye insan seli

Ancak son haftalarda Meksikalı yetkililer bu insan gruplarını dağıtmak için de önlemlerini arttırdı.

Meksika yönetimi, ülke genelinde 5 bin 200'den fazla göçmeni gözaltına aldığını, ülkenin yeni ABD hükümetinin ABD-Meksika sınırına gelenleri engelleme baskısı altında olduğu bir dönemde büyük bir tarama gerçekleştirdiklerini duyurdu.