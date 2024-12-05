Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (72) ve eşi N.Y.’yi (71) kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İSTANBUL'DAN ÇORUM'A GİTMİŞLER DHA'daki habere göre çalışma kapsamında; dolandırıcılığı E.K. (34) ve Ö.Ü.’nün (23) İstanbul’dan Çorum’a gelip, yaptığı belirlendi.

1 ŞÜPHELİ REZİDANSTA YAKALANDI REKLAM İstanbul’a giden ekipler, Ö.Ü.’yü kaldığı evde, E.K.’yı ise rezidansta yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum’a getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.