İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı. Hazırlanan 40 sayfalık raporda iyileştirilmiş görüntüler tek tek anlatıldı.

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İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, önce okulun güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (Saat/dakika/saniye) olduğu" anlatıldı. Narin’in yukarı çıktıktan sonra kamera açısından kaybolduğu ve ondan sonra gönderilen Dara 2 Üssü'ne ait görüntülerde görünen karaltılarla ilgili değerlendirme yer aldı.

REKLAM "NARİN OLABİLİR" Değerlendirmede "Okul kamerasındaki son görülme anından (Güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır" denildi. SAAT KAÇTA KAMERAYA TAKILDI Dava dosyasına eklenen raporda mahkemenin kurum tarafından araştırılmasını istediği konularla ilgili tespitlere yer verildi.

Mahkemenin, "Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya sanık Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılması, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediğinin dikkatlice incelenmesi, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arasının değerlendirilmesi istenilmektedir" talebine ilişkin yapılan inceleme sonucunda raporda şu bilgiler yer aldı:

REKLAM "Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (Saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur."

NEVZAT BAHTİYAR YUKARI ÇIKTI MI? Raporda, mahkemenin, "Sanık Nevzat Bahtiyar'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırından ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi" talebine ilişkin, şu tespitler yer aldı:

"Tüm görüntü iyileştirme teknikleri kullanılarak ve defalarca tekrarlamalı olarak her bir görüntü karesi izlenerek sorulan tüm sorulara spesifik cevap verilmesi amaçlanmış ise de olayın gerçekleştiği kısmın oldukça uzakta olması, ahır, ev ve diğer ev ve bina gibi yapıların birbirlerine oldukça yakın mesafede olmaları nedeniyle, eve, ahıra bir şey taşıyarak gidip gidilmediği, eve, ahıra giriş çıkışlar, araba ile evinden, ahırdan ya da nereden ayrılıp ayrılmadığı hususlarına yönelik tespit yapılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir."

REKLAM BEYAZ VE KIRMIZI RENKLİ ARAÇLAR Mahkemenin talep ettiği, "Olay yeri olarak iddia edilen yerlerin özellikle incelenerek, kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri" bilgisine yönelik elde edilen görüntüler de rapora girdi. Hazırlanan raporda elde edilen şüpheli görüntüler şöyle belirtildi: "Koyu renkli olduğu izlenen görüntü karelerinden anlaşılan kırmızı ok ile gösterilen aracın kırmızı renkli olabileceği değerlendirilmiş olup, bu araçtan çok daha açık renkli ve beyaz olduğu değerlendirilen mavi ok ile takip edilen aracın bir araya geldikleri, beyaz araç yaklaştıkça kamera tarih saat damgasına göre 15.40 sırasında kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın aniden hareketlendiği, birbirlerinin peşi sıra hareket ettikleri, birbirlerini peş peşe takip etmeyi ve bu şekilde hareket etmeyi köy girişindeki çatal yola dek, kamera tarih saat damgasına göre 15.42'ye kadar sürdürdükleri, beyaz renkli olabileceği değerlendirilen aracın çatal yoldan yukarı çıktığı, kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın ise alt yoldan kuzeydoğu istikametinde seyrettiği izlenmiştir."

REKLAM "EV, AHIR BÖLGESİNDE KARARTILAR VE IŞIKLI BÖLGELER İZLENDİ" Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine ilişkin şu bilgi yer aldı: "'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir."

"AHIR YANINDAN KAMERAYA YANSIYAN YOĞUN IŞIK PARLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİR" Bilirkişi raporunda incelenen görüntülere ilişkin şu ek hususlara yer verildi: "Bu kısım Ulusal Kriminal Büro'nun adli görüntü inceleme uzmanları tarafından görüntü iyileştirmesi, netleştirme çalışması sonrasında kamera kaydının tüm karelerinin izlenip, irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan dikkati çekici bulguları içermektedir. 15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirilmesi ve takdiri makama aittir."

Nevzat Bahtiyar, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran Raporda dikkat edilmesi gereken husus olarak, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi.