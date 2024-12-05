Batı Avrupa'da 100 yıl sonra yeniden ortaya çıkan ve sayıları hızla artan kurtların "dokunulmazlığı" sona eriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Midilli atının kurtlar tarafından parçalanması üzerine harekete geçmesiyle kurt avının önü açılıyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Bern Sözleşmesi'ne taraf 50 ülke, AB Komisyonu'nun, kurtlara yönelik sıkı koruma tedbirlerinin gevşetilmesi talebini onayladı.

Bir süre sonra artan kurt sürüleri, özellikle küçük baş hayvan yetiştiricileri için ciddi sorun haline geldi. Koyun ve keçi başta olmak üzere Avrupa'da her yıl en az 65 bin hayvanın, kurt saldırıları sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Avrupa'da 2012 yılında 11 bin olan kurt sayısı şu anda 20 binin üzerinde.

Almanya'da görüldükten sonra Hollanda ve Belçika'ya da geçen kurtlar, sıkı koruma önlemleri sayesinde hızla çoğalmaya başladı.

Von der Leyen'in çabaları sonucu, kurt saldırılarının hayvancılık için ciddi bir tehlike haline geldiğini belirten Komisyon, sorunlu kurtların öldürülmesine olanak tanıyan bir düzenleme için harekete geçti.

Von der Leyen'in "Dolly" adlı Midillisi, iki yıl önce Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletinde kurtlar tarafından parçalandı.

Çiftçilerin önlem talebi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sahibi olduğu Midilli atına yönelik kurt saldırısı ile ivme kazandı.

Yabani hayvan ve bitki türlerinin korunmasına ilişkin esasları düzenleyen ve 1980'lerin başından bu yana yürürlükte olan Bern Sözleşmesi uyarınca, “kesinlikle koruma" bir hayvanın kasıtlı olarak öldürülmesi, özgürlükten mahrum bırakılması ya da rahatsız edilmesini yasaklıyordu.

AB Komisyonu'nun talebi üzerine, Bern Sözleşmesi'ne taraf olan 50 ülke, Avrupa'da kurtların statüsünün "kesinlikle korunan" yerine sadece "korunan" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, bunun için “Habitat Direktifi”nde düzenlemeye gidecek. Yeni kuralların yaşama geçirilmesinin 1,5 yılı bulması bekleniyor

Bu değişiklikle, kurtların dokunulmazlığı ortadan kalkacak ve tehlike yaratan hayvanların belirli koşullar altında avlanabilmesinin önü açılacak.

Bu madde kapsamında, yabani hayvanların üreme alanlarına da dokunulamıyordu.

Hollanda, Almanya ve Belçika hükümetleri, alınan bu karardan memnun. Hollanda hükümeti, insanlara, evcil hayvanlara ya da çiftlik hayvanlarına saldıran kurtlara karşı daha sert müdahale edilmesini öngören bir ulusal planı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Avrupa'daki Yeşil partiler ile hayvanseverler ise, bu değişikliğin, sadece kurt avının değil, Avrupa doğal yaşamında tahribatın da önünü açacağını savunuyor.