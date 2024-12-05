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        Haberler BBC Diğer Son dakika: Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi

        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi

        Batı Avrupa'da 100 yıl sonra yeniden ortaya çıkan ve sayıları hızla artan kurtların "dokunulmazlığı" sona eriyor. Batı Avrupa'da kurt sayısının artması üzerine AB Komisyonu kurtların koruma statüsünde değişikliğe gitme kararı aldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 05.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:47
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        Avrupa'da 'kurtların dokunulmazlığı' sona eriyor, Türkiye de onay verdi
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        Batı Avrupa'da 100 yıl sonra yeniden ortaya çıkan ve sayıları hızla artan kurtların "dokunulmazlığı" sona eriyor.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Midilli atının kurtlar tarafından parçalanması üzerine harekete geçmesiyle kurt avının önü açılıyor.

        Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Bern Sözleşmesi'ne taraf 50 ülke, AB Komisyonu'nun, kurtlara yönelik sıkı koruma tedbirlerinin gevşetilmesi talebini onayladı.

        Almanya, Hollanda ve Belçika'da soyu tükenen kurtlar, 100 yıl aradan sonra 2000'li yılların başında yeniden ortaya çıktı.

        Almanya'da görüldükten sonra Hollanda ve Belçika'ya da geçen kurtlar, sıkı koruma önlemleri sayesinde hızla çoğalmaya başladı.

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        Avrupa'da 2012 yılında 11 bin olan kurt sayısı şu anda 20 binin üzerinde.

        Bir süre sonra artan kurt sürüleri, özellikle küçük baş hayvan yetiştiricileri için ciddi sorun haline geldi. Koyun ve keçi başta olmak üzere Avrupa'da her yıl en az 65 bin hayvanın, kurt saldırıları sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

        Çiftçilerin önlem talebi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sahibi olduğu Midilli atına yönelik kurt saldırısı ile ivme kazandı.

        Von der Leyen'in "Dolly" adlı Midillisi, iki yıl önce Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletinde kurtlar tarafından parçalandı.

        Von der Leyen'in çabaları sonucu, kurt saldırılarının hayvancılık için ciddi bir tehlike haline geldiğini belirten Komisyon, sorunlu kurtların öldürülmesine olanak tanıyan bir düzenleme için harekete geçti.

        Ormanda yan yana üç kurtGetty Images

        Kurtların statüsü nasıl değişti?

        AB Komisyonu'nun talebi üzerine, Bern Sözleşmesi'ne taraf olan 50 ülke, Avrupa'da kurtların statüsünün "kesinlikle korunan" yerine sadece "korunan" olarak değiştirilmesine onay verdi.

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        Yabani hayvan ve bitki türlerinin korunmasına ilişkin esasları düzenleyen ve 1980'lerin başından bu yana yürürlükte olan Bern Sözleşmesi uyarınca, “kesinlikle koruma" bir hayvanın kasıtlı olarak öldürülmesi, özgürlükten mahrum bırakılması ya da rahatsız edilmesini yasaklıyordu.

        Bu madde kapsamında, yabani hayvanların üreme alanlarına da dokunulamıyordu.

        Bu değişiklikle, kurtların dokunulmazlığı ortadan kalkacak ve tehlike yaratan hayvanların belirli koşullar altında avlanabilmesinin önü açılacak.

        Avrupa Birliği Komisyonu, bunun için “Habitat Direktifi”nde düzenlemeye gidecek. Yeni kuralların yaşama geçirilmesinin 1,5 yılı bulması bekleniyor

        Hollanda, Almanya ve Belçika hükümetleri, alınan bu karardan memnun. Hollanda hükümeti, insanlara, evcil hayvanlara ya da çiftlik hayvanlarına saldıran kurtlara karşı daha sert müdahale edilmesini öngören bir ulusal planı devreye sokmaya hazırlanıyor.

        Avrupa'daki Yeşil partiler ile hayvanseverler ise, bu değişikliğin, sadece kurt avının değil, Avrupa doğal yaşamında tahribatın da önünü açacağını savunuyor.

        Bern Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler arasında 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Fas, Tunus, Senegal ve Burkina Faso da yer alıyor.

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        'Türkiye'de kurtların yaşam süreleri kısalıyor"

        Türkiye de dünyada kurt sürülerinin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri. Trakya ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bütün bölgelerde kurtlara rastlamak mümkün.

        Kuzey Doğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun medyaya verdiği bilgiye göre, insan baskısı nedeniyle Türkiye'deki kurtların yaşam süreleri kısalıyor.

        Şekercioğlu'na göre, Türkiye'de yerleşim yerlerine yaklaşan kurtlar insanlar tarafından öldürülüyor ve bu sayı oldukça yüksek.

        Şekercioğlu, hayvanların yaşam alanlarındaki yapılaşma baskısının da, kurtlarla insanları daha sık karşı karşıya getirdiğini vurguluyor.

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