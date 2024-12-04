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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!

        İstanbul'da geçtiğimiz günlerde tam bir vahşet yaşanmıştı. Esenyurt'ta yaşanan olayda bir cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:58
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        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
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        Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan M.Ö. (22) yanında tuttuğu İ.S.Y.'yi (14) vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören İ.S.Y. bugün hayatını kaybetti.

        SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Olay, 2 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

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        Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

        YARALI HALDE BULUNMUŞTU

        Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İ.S.Y. bugün hastanede hayatını kaybetti.

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