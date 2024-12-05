Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti - Kripto Para Haberleri

Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti - Kripto Para Haberleri

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

AA'nın haberine göre; en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

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TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ KAYDETTİ

TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor. REKLAM Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.