Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

AA'nın haberine göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

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Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.