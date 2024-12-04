Yasemin Kay Allen: İnsan vücudu kutlanmalı

"BEDENİNİZİ 'SATMAYA' ÇALIŞIYORSUNUZ"

Takipçi, Yasemin Kay Allen'ın tercih ettiği dekolteyi eleştirerek şu ifadeleri kullandı; "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum"