Yasemin Kay Allen: İnsan vücudu kutlanmalı
Yasemin Kay Allen, elbisesine yönelik eleştirilerde bulunan bir takipçisine; "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir" diyerek cevap verdi
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün katıldığı bir davette, derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ünlü oyuncu, katıldığı davete ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımlarına gelen bir yorum dikkat çekti.
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"BEDENİNİZİ 'SATMAYA' ÇALIŞIYORSUNUZ"
Takipçi, Yasemin Kay Allen'ın tercih ettiği dekolteyi eleştirerek şu ifadeleri kullandı; "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum"
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"İNSAN BEDENİ KUTLANMASI GEREKEN BİR ŞEYDİR"
Yasemin Kay Allen, bu yoruma kayıtsız kalmayarak şu şekilde yanıt verdi; "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile, gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir."