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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025'te herşey düzelmeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        2025'te herşey düzelmeyecek

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım/ Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oldu. 2024'te borsadaki gelişmeleri yorumlayan Karadağ, 2025'ten beklentilerini dile getirdi. 2024 Nisan ayından başlayıp zirveye çıkan ardından 8 bin 500 puana kadar gerileyen endeksin bu hareketlerini makro ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hareket tarzına dayanarak yorumlayan Karadağ, başta sigortacılık, telekomünikasyon, gıda perakendesi ve bankacılık olmak üzere 2024'te revaçtaki sektörlerin neden ilgi gördüğünü dile getirirken GYO başta olmak üzere beklenen faiz düşüşünden fayda sağlayacak sektörleri masaya yatırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:36
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım/ Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oldu. 2024'te borsadaki gelişmeleri yorumlayan Karadağ, 2025'ten beklentilerini dile getirdi. 2024 Nisan ayından başlayıp zirveye çıkan ardından 8 bin 500 puana kadar gerileyen endeksin bu hareketlerini makro ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hareket tarzına dayanarak yorumlayan Karadağ, başta sigortacılık, telekomünikasyon, gıda perakendesi ve bankacılık olmak üzere 2024'te revaçtaki sektörlerin neden ilgi gördüğünü dile getirirken GYO başta olmak üzere beklenen faiz düşüşünden fayda sağlayacak sektörleri masaya yatırdı.

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        CAZİP SEKTÖRLER DEĞİŞECEK Mİ?

        Karadağ, 2024'te yüksek faiz döneminde yüksek faizden yaralanan sigortacılık ayrıca yüksek enflasyonun sürdüğü ortamda gıda perakendesi ardından sözleşmeleri yüksek fiyattan yenileyen telekomünikasyon ve bankacılığı değerlendirirken 2025'te beklenen faiz indirimi ile birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarında üretim ve satışların artabileceğine işaret etti. GYO'lardaki hareketlenmenin başta çimento, cam olmak üzere bir çok sektörü hareketleneceğini vurgulayan Karadağ, bu sektörlerde bulunan şirketlerin borsada öne çıkabileceğini anlattı.

        ABD VE ÇİN ETKİSİ

        ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından vaatleri arasında olan gümrük duvarlarının yükseltilmesinin başta emtia ve enerji fiyatları olmak üzere global piyasalara etkisini ele alan Karadağ, ayrıca jeopolitik risklere de dikkat çekti.

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        #Borsa İstanbul
        #FAİZ
        #bankacılık
        #sigortacılık
        #telekomünikasyon
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