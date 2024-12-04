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        Haberler Yaşam Otobüs durağında ilginç sürpriz! 28 yıllık eşi için yaptı

        Eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı

        Çanakkale'de 46 yaşındaki Turan Çelik, 42 yaşındaki eşi Elif Çelik'in doğum gününü, otobüs duraklarındaki reklam panolarından kutladı. Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:22
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        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik'in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı.

        'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

        Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.

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        #doğum günü afişi
        #Çanakkale
        #eşinin doğum gününü otobüs afişiyle kutlayan adam
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