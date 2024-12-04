Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez Fenerbahçe Opet'in!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez kazandı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-32 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı da 65-64 kazanarak kupaya uzandı.

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Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2019'dan sonra 2024'te de kazanarak 13. zaferine ulaştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK MAÇI İZLEDİ Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile takip etti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de karşılamayı Bakan Bak ve Türkoğlu ile izledi. REKLAM

FENERBAHÇE'DEN KUPALARA AMBARGO Fenerbahçe, yer aldığı son 8 organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı. Son olarak 2022'de ÇBK Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 6 kupa üst üste kazandı. 2023 ve 2024'de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'nı da ikişer kez kazandı. Fenerbahçe 2024'te Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, son 8 kupayı müzesine götürdü.

2024'TE BÜTÜN KUPALARI KAZANDI Fenerbahçe Opet, 2024 yılında bütün kupaları kazandı. Avrupa'da Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı alan sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise lig, kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaştı. Sarı-lacivertliler 2024 yılını 5 kupayla tamamladı.

ÜST ÜSTE 66. GALİBİYET Fenerbahçe Opet, Türkiye'deki organizasyonlarda üst üste 66. maçını da kazandı. Son olarak 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin'e kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda oynadığı 66 maçı da galibiyetle tamamladı.

DÜZENLENEN TÖRENLE KUPA VERİLDİ Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçe Opet'e kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Oyunculara madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten takdim etti. Kupa, Fenerbahçe Opet'in kaptanları Şerife Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın ellerinde yükselirken sarı-laciverti oyuncular da büyük bir sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalinde yer alan ÇBK Mersin'e ise ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

MEESSEMAN MVP ÖDÜLÜNÜ SERDAR KARAGÖZ'DEN ALDI Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Opet'in Belçikalı uzunu Emma Meesseman oldu. Tecrübeli oyuncu karşılaşmayı 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Meesseman'a MVP ödülünü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz verdi.