Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bakan Işıktan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katıldı.

"ORTAK YARINLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KAPSAYICI, YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERLE İNŞA EDİLEBİLİR"

Ekonomik kalkınma ve refahın yanı sıra ülkenin sosyal kalkınmasına da katkı sunan, fikri üretimin ve emeğin ödüllendirildiği "Ortak Yarınlar" gibi organizasyonları toplumsal sorumluluk duygusunu perçinleyen değerli anlar olarak gördüklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

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"Malum geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla bir asırlık birikimimizin ortaya çıkardığı önemli projeler ödüllendirilmişti. Bu yıl ise 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla, artık başlangıcın bir adım ötesine geçerek yüzünü gelecek hedeflerine çevirmiş bir Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecek. Şu bir gerçek ki bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışı, ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda ortak yarınlar, sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir. İnanıyorum ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemizin ve milletimizin ortak geleceğine katkı sunacak yeni fikirler ortaya çıkacaktır."