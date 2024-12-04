Amerika'da şok cinayet

Amerika'nın en büyük sigorta şirketi olan UnitedHealthGroup'un CEO'su Brian Thompson, New York'ta sokak ortasında öldürüldü. Polis Teşkilatından yapılan açıklamada cinayetin hunharca işlendiği belirtildi.

Polis Komiseri Jessica Tisch "Açık konuşmak istiyorum ki bütün deliller ışığında anlaşılan, bu cinayetin önceden düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet olduğudur." dedi. Polislerin soruşturmayı derinleştirdiğini bildiren Tisch, cinayetin anlık gelişmiş bir olay olamayacağını aktardı.

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50 yaşındaki Brian Thompson, şirketi UnitedHealthGroup adına yatırımcılarla bir araya gelmek için otelde bulunuyordu. Otelin önünde saldırıya uğrayan Thompson hayatını kaybetti. Thompson'ı öldürmeye gelen katilin olay yerine yürüyerek geldiği bildirilirken Thompson'ın gelişinden 5 dakika önce olay mahallindeydi. Katil, cinayeti işledikten sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. New York Polis Teşkilatı katille ilgili bilgi veren kişiye 10 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.