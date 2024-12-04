Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika'da şok cinayet | Dış Haberler

        Sağlık sigortası şirketinin sahibi Brian Thompson sokak ortasında öldürüldü

        Amerika'nın en büyük sağlık Sigortası şirketi UnitedHealthGroup'un CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık Çarşamba sabahı Manhattan'da bir otelin önünde öldürüldü. Amerikan polisi cinayetin hunharca işlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 21:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerika'da şok cinayet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerika'nın en büyük sigorta şirketi olan UnitedHealthGroup'un CEO'su Brian Thompson, New York'ta sokak ortasında öldürüldü. Polis Teşkilatından yapılan açıklamada cinayetin hunharca işlendiği belirtildi.

        Polis Komiseri Jessica Tisch "Açık konuşmak istiyorum ki bütün deliller ışığında anlaşılan, bu cinayetin önceden düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet olduğudur." dedi. Polislerin soruşturmayı derinleştirdiğini bildiren Tisch, cinayetin anlık gelişmiş bir olay olamayacağını aktardı.

        50 yaşındaki Brian Thompson, şirketi UnitedHealthGroup adına yatırımcılarla bir araya gelmek için otelde bulunuyordu. Otelin önünde saldırıya uğrayan Thompson hayatını kaybetti. Thompson'ı öldürmeye gelen katilin olay yerine yürüyerek geldiği bildirilirken Thompson'ın gelişinden 5 dakika önce olay mahallindeydi.

        Katil, cinayeti işledikten sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. New York Polis Teşkilatı katille ilgili bilgi veren kişiye 10 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da hükümet düştü
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Amerika'da şok cinayet
        Amerika'da şok cinayet
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Habertürk Anasayfa