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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı - Savunma Sanayi Haberleri

        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nde bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak teslim edeceklerini belirterek, "Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:52
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        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'Bulut Bilişim Sistemi Projesi' iş birliği imza töreni gerçekleştirildi.

        Ankara’da SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve çok sayıda davetli katıldı.

        "CAYDIRICILIĞIMIZI GÜÇLENDİREN VİZYONUN PARÇASI"

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak programda yaptığı konuşmada, dünyada ve bölgede ortaya çıkan risk, tehdit ve belirsizliklere değinerek, "Ülkemiz için güçlü ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmak için yaptığımız atılımların gerekliliğini her geçen gün daha fazla ortaya koymaktadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin her türlü tehdidi hızlı bir şekilde bertaraf edebilecek, esnek, modern ve gelişmiş komuta kontrol yapısına sahip, hazırlık seviyesi yüksek, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde muharebelerin ve çatışmaların cereyan şekli, bilişim çağını getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte hızla değişim gösterilmektedir. Haberleşme, bilgi ve silah sistemlerindeki gelişmeler sadece teknolojik altyapımızı değil, aynı zamanda birliklerimizin komuta kontrol ve silah sistemlerimizi kullanım konseptinin de kökten dönüşmesine neden olmaktadır. Bulut bilgi projesiyle kazanılacak yetenek sayesinde anlık ve doğru bilgiye güvenle erişirken karar alma süreçlerimiz daha da hızlanarak sahadaki birliklerimizin harekat etkinliği önemli ölçüde artacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, harekat etkinliğimizi artıran, caydırıcılığımızı güçlendiren ve bizi geleceğe şimdiden hazırlayan bir vizyonun parçası olarak değerlendiriyoruz. Bugün başlatılan askeri 'Bulut Bilişim Sistemi Projesi' bu vizyonun somut bir adımdır" dedi.

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        "YERLİ VE MİLLİ OLARAK TESLİM EDİYOR OLACAĞIZ"

        Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise bulut teknolojileriyle bilgi güvenliğinin sağlanmasının en stratejik alanlardan birisi olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Artık konvansiyonel sistemler, savaşlar yerine teknolojinin ilerlemesi ile dijital altyapılara, veri manipülasyonlarına dayalı birçok tehditler ve savaşlar oluşmaya başladı. Bilgi teknolojileri geliştikçe, üretildikçe bilginin üretim hızı da doğal olarak dijitalleşmenin hızı da buna göre oluyor. Son dönemde bilgi üretiminin artmasıyla birlikte ve bu bilgilerin korunması stratejik bir konu haline geliyor. Bilginin korunması, anlamlandırılması, ihtiyaca göre değerlendirilmesi bu faaliyetlerin içinde. Bulut tabanlı yapıların geliştirilmesi yapay zeka konularını da gündeme getiriyor. Bizim bu projeyle esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak var olan insan kaynaklarımızla birlikte çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bu proje kapsamında, donanımsal ve yazılımsal olarak baktığımızda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmemiz için bu proje bir fırsat olacak. Donanımsal olarak baktığımızda proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapıları olarak faaliyette olacak" dedi.

        "GELECEĞİN HARP ORTAMINA HİZMET EDECEK PROJE"

        Projeyle TSK'nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ve sektörün önemli bir kabiliyete sahip olacağını belirten Görgün, "Herhangi bir kamu kurumda şimdiye kadar olmamış bütünsel bulut sistemi bu projeyle hayata geçiriliyor olacak. Bunun zorluklarının farkındayız. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler ve tecrübeler zamanla sivil alanlara da uygulanıyor. Burada kazanılacak çok önemli yetenek, şirketlerimize diğer alanlarda da ekonomik fırsat sunmuş olacak. Geleceğin harp ortamına hizmet edecek en önemli platformlardan bir tanesi de bu proje. Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak" ifadelerini kullandı.

        Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da proje kapsamında, TSK'nın bilişim ihtiyaçları doğrultusunda insansız platformların, yapay zeka uygulamaları ile hızlı, esnek, erişilebilir, sürekli bir özel bulut bilişim altyapısının geliştirileceğini belirtti.

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