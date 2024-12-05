Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
Rusya, Suriye'nin Tartus şehrinde bulunan deniz üssünden Hama ve çevresine füze saldırısı gerçekleştirdi
Rusya, muhaliflerin Hama merkezine yaklaşmasıyla eş zamanlı olarak Suriye'nin Tartus şehrinde bulunan deniz üssünden muhalifleri vurdu.
Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen deniz tatbikatının ardından gerçekleşen saldırıda savaş gemilerinde konuşlu scud ve kalibır füzelerinin kullanılmış olması mümkün görünüyor.
Muhalifler ile Suriye Ordusu arasında Hama merkezine yakın bir mevkide bulunan Zeynel Abidin Dağı'nda yoğun çatışmalar devam ediyor. Muhalifler Hama merkeze yaklaşık 3-4 km uzaklıkta bulunuyor. Çatışma sesleri Hama kent merkezinden duyulabiliyor.