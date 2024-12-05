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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Bu illerde yağmur ve kar var! Meteoroloji'den uyarı - 5 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Bu illerde yağmur ve kar var! Meteoroloji'den uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in batısı ile Güneydoğu Anadolu yağmurlu; Sivas, Tokat ve Yozgat çevreleri ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken iç bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:26
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        Bu illerde yağmur ve kar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Parçalı bulutlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 10°

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 11°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        MANİSA °C, 15°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        ANTALYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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        BOLU °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

        TOKAT °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

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        TRABZON °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, -5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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