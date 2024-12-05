5 yılda 4 yas

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 48 yaşında zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

REKLAM advertisement1

Ali Ekber Mutlu

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 2 Aralık'ta zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mutlu için Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda tören düzenlendi. Ali Ekber Mutlu'nun ailesi, yakınları ve orkestra arkadaşlarının katıldığı törende konuşan BBDSO Müdürü Gökçe Özler, çok kıymetli bir arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını, Mutlu'nun çok iyi bir insan ve müzisyen olduğunu belirtti.

5 Aralık Perşembe günü BBDSO'nun düzenleyeceği konserin ithaf edileceği Ali Ekber Mutlu'nun cenazesi, Ankara'daki Şehitlik Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Pursaklar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.