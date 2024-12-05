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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!

        Kayseri'de, 23 yaşındaki Buse Erkin ile 48 yaşındaki babası Yunus Yılmaz arasında yaşanan kavgada, genç kadın babasını taşla, baba Yılmaz da kızını meyve bıçağıyla yaralamıştı. Buse Erkin, olaydan 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Yunus Yılmaz için istenen ceza belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 07:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:19
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        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
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        Kayseri'de olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz (48), evli ve 1 çocuk annesi olan kızı Buse Erkin'in (23) yanına gitti. Baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        GENÇ KADIN TAŞLA, BABASI BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BUSE OLAYDAN 4 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Baba Yılmaz tedavisinin ardından tutuklanırken, kızı Buse Erkin olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        BABANIN 38 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Tutuklanan baba Yılmaz'ın, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'Kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'Kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, baba Yılmaz hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu.

        "BABASI EVLİLİĞE SICAK BAKMAMIŞTI"

        Duruşmada sanık Yılmaz'ın babası M.Y. de tanık olarak dinlendi. Görgüye dayalı bir bilgisi olmadığını ancak eşinin anlattığı kadar bilgi sahibi olduğunu söyleyen tanık M.Y., "İkisi de benim evladım. Büyük bir kışkırtma var. Sağlık sorunlarım olduğu için evden çıkamadım. Küfrediyorlardı. İkisi de sözümden almazdı. Torunumla babası arasında eşiyle evlendiği için sorun olmuştu. Babası bu evliliğe sıcak bakmamıştı" dedi.

        ÖLEN ERKİN'İN EŞİ: ŞİKAYETÇİYİM

        Ölen Buse Erkin’in başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kocası D.E. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ailesi bizim sevgimize karşıydı. Gerçekten birbirimizi sevdik. Zaman zaman sorunlarımız oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. 1 tane evladım var. Ne söylesem boş. Bu hale gelmesini asla istemedim. Mağdur oldum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

        "PANİĞE KAPILDIM, PİŞMANIM"

        Pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Yılmaz'ın 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi ile duruşmayı erteledi.

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        #buse erkin
        #kayseri
        #Son dakika haberler
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