Kayseri'de olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz (48), evli ve 1 çocuk annesi olan kızı Buse Erkin'in (23) yanına gitti. Baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

DHA'daki habere göre kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, baba Yılmaz hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu.

Duruşmada sanık Yılmaz'ın babası M.Y. de tanık olarak dinlendi. Görgüye dayalı bir bilgisi olmadığını ancak eşinin anlattığı kadar bilgi sahibi olduğunu söyleyen tanık M.Y., "İkisi de benim evladım. Büyük bir kışkırtma var. Sağlık sorunlarım olduğu için evden çıkamadım. Küfrediyorlardı. İkisi de sözümden almazdı. Torunumla babası arasında eşiyle evlendiği için sorun olmuştu. Babası bu evliliğe sıcak bakmamıştı" dedi.

ÖLEN ERKİN'İN EŞİ: ŞİKAYETÇİYİM

Ölen Buse Erkin’in başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kocası D.E. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ailesi bizim sevgimize karşıydı. Gerçekten birbirimizi sevdik. Zaman zaman sorunlarımız oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. 1 tane evladım var. Ne söylesem boş. Bu hale gelmesini asla istemedim. Mağdur oldum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"PANİĞE KAPILDIM, PİŞMANIM"

Pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Yılmaz'ın 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi ile duruşmayı erteledi.