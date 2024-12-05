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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rögar kapağının metrobüsten düşürdüğü Emrah Aytiş konuştu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"

        İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir kaza yaşanmıştı. Seyir halindeyken yerinden çıkan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralanan 34 yaşındaki Emrah Aytiş, olayı anlattı: 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:26
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        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
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        İstanbul'da, 3 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Esenyurt'taki Saadetdere mevkiinde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.

        RÖGAR KAPAĞI METROBÜSÜN KAPISINI KIRDI

        DHA'da yer alan habere göre araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı. Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası Emrah Aytiş (34) yola düşerek yaralandı.

        OMZU VE KOLU ALÇIYA ALINDI

        Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını anlattı.

        "HER İKİ KAPI PATLADI"

        Emrah Aytiş, şunları söyledi: "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı.

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        "ONDAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

        Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı.

        "İNMEK İÇİN KAPIYA YAKLAŞTIM DİREKT GİTTİM"

        İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun. Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten."

        "10 MİLYONDA 1 İNSANIN BAŞINA GELMEZ"

        Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı" diye konuştu.

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        #Emrah Aytiş
        #Son dakika haberler
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