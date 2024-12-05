Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azli parlamentoda oylanacak

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Güney Kore ordusunun desteğiyle sıkıyönetim ilan ederek parlamentoyu askıya alma girişiminin başarısız olması, okları Devlet Başkanı Yoon ve orduya çevirdi.

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Güney Koreli muhalefet milletvekilleri Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u sıkıyönetim ilan etme girişiminden dolayı görevden almak için bu hafta sonu oylama yapacaklarını duyurdu.

Parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokrat Parti'nin sözcüsü, cumartesi günü Güney Kore saatine göre 19.00 sularında Yoon'un görevden alınması için parlamentoda oylama yapmayı planladıklarını açıkladı. Yoon'un iktidardaki Halk İktidarı Partisi kriz konusunda bölünmüş durumda ancak Yoon'un görevden alınmasına destek vermeye soğuk yaklaşıyor. Parti kargaşa içinde olmasına rağmen Yoon'un beş yıllık görev süresinin bitmesine iki yıl kalmışken görevden almaya karşı çıkma eğilimi öne çıkıyor.

REKLAM Yoon'un azledlmesi için 300 sandalyeli parlamentoda üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. Bu da 108 iktidar partisi milletvekilinden en az sekizinin tasarıyı desteklemesinin gerekmesi demek. Güney Kore'nin siyasi yapısı Haberi Görüntüle Genelkurmay Başkanı istifa etti Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Park An-su da, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e istifasını sundu. Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etmişti.

Savcılık, hakkındaki soruşturma nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim'e seyahat yasağı getirdi.