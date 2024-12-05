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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberler | Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!

        Erzurum'da, 3 çocuğunun annesi 73 yaşındaki Hangül Ciğerli'yi uyuduğu sırada tabancayla başına 2 el ateş ederek öldüren 71 yaşındaki Halil Ciğerli ilk duruşmada kan dondurdu. Katil koca, "İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:18
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        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
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        Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 24 Mayıs günü Halil Ciğerli (71), 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) uyuduğu sırada başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü.

        POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

        DHA'daki habere göre bir süre sonra elinde silahı ile sokağa çıkan Ciğerli, polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Adrese gelen polis ekipleri, Ciğerli'yi gözaltına aldı. Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Halil Ciğerli hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Ciğerli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir süreden beri eşiyle arasında geçimsizlik olduğunu anlatan Ciğerli, "Eşimle uzun zamandır aramızda geçimsizlik vardı. Olay günü oğlumun evden ayrılmasından sonra daha önceden temin ettiğim tabanca ile eşim uyuduğu sırada başına 2 el ateş ettim. İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

        SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

        Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sanık ile ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Halil Ciğerli'nin 'Eşe karşı, kadına karşı tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Duruşma, sanık avukatının ek süre talebi sonrası ertelendi.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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