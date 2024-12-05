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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İsrailli futbolcu asker selamı vermişti: TFF'den UEFA'ya inceleme talebi! - Futbol Haberleri

        İsrailli futbolcu asker selamı vermişti: TFF'den UEFA'ya inceleme talebi!

        Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşamıştı. UEFA'nın bu harekete nasıl bir aksiyon alacağı merak edilirken TFF, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:01
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        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
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        Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınmış, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

        İki yüzlü UEFA!
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        Ardından UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmada ilk gol İsrail ekibinden gelmişti.

        Karşılaşmanın 23. dakikasında Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası gol sevincinde İsrail bayrağı göstererek ve asker selamı vererek kutlamıştı.

        TFF'DEN UEFA'YA İNCELEME TALEBİ

        Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

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        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Merih Demiral'a ceza veren UEFA'nın, Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci hakkında ne yapacağını tartıştı.

        Öte yandan Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

        MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

        EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.

        UEFA, resmi internet sitesinden verilen ceza ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."

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