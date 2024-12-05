Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. Faciada 24 kişinin tedavisi sürerken 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi
İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 22 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Megakentte Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.
Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.