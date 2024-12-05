Fenerbahçe'den Firmino bombası!
Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları başlarken, İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia geldi.
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İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino ile ilgileniyor.
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Liverpool'da geçirdiği müthiş yılların ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Firmino'nun, Avrupa'ya dönerek rakabetçi bir takımda oynamak istediği belirtildi.
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Tecrübeli oyunculara olan ilgisiyle tanınan Jose Mourinho'nun, yıldız ismi hücum hattında liderlik edecek ideal profil olarak belirlediği aktarıldı.
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Uluslararası turnuvalarda yer alan iddialı bir takımda mücadele etme fırsatının, oyuncuyu ikna etmek açısından önemli bir faktör olabileceği belirtildi.
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Bu sezon Al Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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