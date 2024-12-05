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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı

        Eylül 2021'de resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başlayan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele,son yaptığı paylaşımla Bitcoin yatırımlarından elde ettiklerin kârın 333.6 milyon dolara çıktığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:32
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        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
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        Bitcoin bugün ilk kez 100 bin doların üzerine tırmanırken, dolar bazında 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 117 yükseldi.

        100 bin dolarlık kritik seviyenin aşılmasının ardından Eylül 2021'de resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başlayan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'den ülkenin kripto para kazancına ilişkin yeni bir paylaşım geldi.

        Buna göre El Salvador bugüne kadar 269 milyon 743 bin dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımlardan toplamda 333 milyon 597 bin dolar kâr etti. Böylece ülkenin resmi rezervlerindeki Bitcoinlerin değeri 603 milyon doları aştı.

        İşte Bukele'nin son paylaşımı:

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        Bukele 2 hafta önce yaptığı paylaşımda toplam 268 milyon 82 bin dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını ve bu yatırımından 305 milyon 172 bin dolar kâr ettiklerini açıklamıştı. Yani son 2 haftada El Salvador 1.6 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı yaparken kârını ise fiiyatlardaki yükselişle beraber 28.4 milyon dolar artırdı.

        EYLÜL 2021'DE YASAL ÖDEME ARACI OLARAK KABUL EDİLDİ

        El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

        El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

        Dolayısıyla 2022 sonuna gelindiğinde El Salvador kripto yatırımlarından önemli bir zarar etmişti. Ancak daha sonra piyasada rüzgarın tersine dönmesiyle bugün itibarıyla Bukele doğru bir karar almış gibi görünüyor.

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