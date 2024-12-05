Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, derbinin ilk 11'ini netleştiriyor.
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda, dev maç öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
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Derbide kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak.
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Siyah beyazlılarda, stoper hattındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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Uduokhai’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Alman futbolcu, sakatlığını atlatırsa maça 11'de başlayacak. Uduokhai oynayamazsa, savunmada Tayyip Talha'nın partneri Emirhan Topçu olacak.
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Orta alanda Al-Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes’in şans bulması bekleniyor. Hücum hattının sağında Rafa Silva, solunda ise Semih Kılıçsoy'un yer alması planlanıyor.
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İleri uçta ise Ciro Immobile görev yapacak. Diğer yandan Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığını atlattı.
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Göztepe, Maccabi Tel-Aviv ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisi öncesi Ernest Muçi'nin iyileşmesi, teknik ekibi memnun etti.