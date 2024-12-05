"Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?

İnternet sitesinden konum paylaşan esnaftan vergi alınacağı iddiası yalanlandı. Düzenlemeyle navigasyon firmaları, ulaşım ağları verilerini toplayan seyahat acentaları ve harita adres verilerini toplayan e-ticaret firmalarından izin bedeli alınacak.

Köy Kanunu teklifinin yasalaşması ile birlikte konum gönderenden vergi alınacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgisi yok" dedi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada düzenlemenin küçük esnafı ilgilendirmediği vurgulanıp, "Söz konusu kanun ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir." denildi.

Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınacak. İzin bedeli, yabancı gerçek veya tüzel kişiler için bin 750 lira olan izin katsayısı bedelinin bin 250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. İzin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az beş yıldan fazla olmayacak. İzin bedelini ödemeyenlere ise idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanırken firma veya işletmelerin mali gücü dikkate alınacak. Faaliyet sahibine gönderilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde izin başvurusu yapmayan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilere bir yıllık en yüksek izin bedeli tutarında ceza kesilecek. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere bir yıllık izin bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası kesilecek. Düzenlemeyle coğrafi verilerin kayıt altına alınarak afet, savaş, olağanüstü hal gibi durumlarda coğrafi veri ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması hedefleniyor.