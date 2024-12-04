Mauro Icardi'den, Wanda Nara'ya Johnny Depp'li gönderme

JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD DAVASI

Johnny Depp, Amber Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat istemişti. Heard de ona karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti. Depp, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazandı.