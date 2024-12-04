Mauro Icardi'den, Wanda Nara'ya Johnny Depp'li gönderme
Şu sıralar Wanda Nara ile aradaki boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi, dikkat çeken bir Johnny Depp paylaşımında bulundu
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Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, şimdilerde boşanma süreciyle gündemde.
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Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafta, ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile olan bir hayli olaylı, çekişmeli boşanma davalarına ait bir kareye yer verdi.
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Mauro Icardi'nin paylaşımı, boşanma sürecinde oldukça zor günler geçirse de kendisinin de mahkeme sonunda Johnny Depp gibi kazanan taraf olacağına inandığı şeklinde yorumlandı.
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JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD DAVASI
Johnny Depp, Amber Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat istemişti. Heard de ona karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti. Depp, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazandı.