Burdur'da, geçen yıl 30 Ekim'de Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı evde Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Ulu'nun (42) Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasına devam edildi.

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5. DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ Bayram Sertcan'ı öldürüp eşi Zehra Sertcan'ı yaralamıştı. DHA'daki habere göre davanın 5. duruşmasında; tutuklu sanık Ayhan Ulu, sanığın tutuksuz yargılanan eşi Ayten Ulu ile Zehra- Bayram Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban ve taraf avukatları hazır bulundu.

EN AĞIR CEZAYI İSTEDİLER Ayhan Ulu, 5. duruşmaya çıktı. Duruşmada Sertcan çiftinin çocukları ve avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ" 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar ve 'Yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Ayhan Ulu savunmasında, "Takdiri size bırakıyorum. Mütalaada savcı bey geçim sıkıntısı çektiğimi yazmış. Bunu araştırma yaparak mı yazmış. Kopyala yapıştır bir mütalaa. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"AKRABALARIM UZUN YOLDAN GELDİ" Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bunun üzerine sanık Ayhan Ulu, duruşmayı izlemeye gelen akrabaları olduğunu belirterek, "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi" dedi.

"ÇAĞIRMADIK, GELMESİNLER" Mahkeme başkanı ise "Çağırmadık, gelmesinler" karşılığını verdi. Hakim, Ulu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.