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        Haberler Magazin Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a 2 liralık boşanma davası - Son dakika magazin haberleri

        Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a 2 liralık boşanma davası

        Adnan Aksoy, 2008'de evlendiği Güzide Duran'ın son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini ileri sürüp boşanma davası açtı. Aksoy, ayrıca Duran'dan 2 liralık sembolik tazminat talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:26
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        2 liralık boşanma davası
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        Daha önce de boşanma iddialarıyla gündeme gelen Güzide Duran ile Adnan Aksoy, dedikoduların önüne geçmek için sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

        Ancak Adnan Aksoy ile Güzide Duran bu kez yollarını ayırıyor. Aksoy, 16 yıl evli kaldığı Duran'ın son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini ileri sürüp boşanma davası açtı.

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        Avukatı Serap Temur İşcan aracılığıyla dava açan Adnan Aksoy, mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

        "GİZEMLİ DAVRANIŞLARDA BULUNDU"

        Adnan Aksoy’un daha önce de boşanmak için mahkemeye başvurduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi: Müvekkil ile eşi yeniden barışmış ve boşanma davalarından feragat etmişti. Ancak çift arasındaki sorun bitmek bilmemiş, giderek artmıştır. Güzide Duran, son yıllarda gizemli davranışlarda bulunmuştur. Müvekkil, eşine olan güvenini sorgular hale gelmiştir. Son 1 yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Eşine karşı güveni kırılan, onuru ve haysiyeti zedelenen müvekkil, kızının velayetini talep etmektedir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ağır kusurlu olan Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminat ödemesine hükmedilmesini istiyoruz.

        İKİ ÇOCUKLARI VAR

        2008'de nikâh masasına oturan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.

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        #adnan aksoy
        #Güzide Duran

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